Зовсім скоро Європу накриють сильні шторми, під час яких швидкість вітру може сягати 160 кілометрів на годину, а циклон може призвести до серйозних перебоїв у подорожах.

Вже найближчими днями до крайньої півночі та північного заходу Європи наблизиться глибокий циклон з сильними вітрами, пише DobraPogoda24.pl.

Які країни найсильніше постраждають від штормового вітру?

Циклон розвивається у Північній Атлантиці та наблизиться до Ісландії 27 листопада й принесе з собою потужні штормові вітри та опади. Останній прогноз моделі ICON вказує на те, що швидкість поривів вітру може досягнути 90 – 160 кілометрів на годину, а в деяких регіонах в глибині країни вітер може бути навіть сильнішим.

Це може призвести до серйозних перебоїв у роботі аеропортів і спричинити скасування та затримку багатьох рейсів.

А ось в сусідній з Україною Польщі через антициклон вітер наприкінці листопада буде слабкий чи помірний, лише з поодинокими сильнішими поривами у кількох регіонах. Він сягатиме швидкості приблизно 35 – 55 кілометрів на годину. Сильніші пориви зрідка фіксуватимуть тільки у передгір'ях та у горах – там вони сягатимуть приблизно 60 – 85 кілометрів на годину.

Тим часом в Україні найближчими днями можна чекати вже справжніх зимових морозів: вночі температура буде падати до 6-11 градусів з позначкою мінус, а вдень – до -7.

Водночас вперше середня температура поверхні Землі протягом шести днів поспіль перевищує доіндустріальні показники на понад 2 градуси: 23 листопада відхилення взагалі сягнуло рекордних 2,24 градуса. Вчені переконані, що це свідчить про прискорення глобального потепління.