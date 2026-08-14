Оштрафують на 5000 євро: про ці заборони в Німеччині багато туристів і не підозрюють

У Німеччині існує прислів'я, що на українську перекладається так: "Обережність – це матір порцелянової скриньки". І саме обережність є тим, що допоможе уникнути багатьох неприємних штрафів під час подорожі до цієї країни.

І туристам, і людям, що переїздять до Німеччини жити, не завадить запам'ятати місцеві закони, адже отримати штраф у цій країні досить просто. Тож 24 Канал розповідає про незвичні закони, що точно не варто порушувати.

За що можуть оштрафувати туристів у Німеччині?

Левова частка штрафів, що виписують у Німеччині, стосуються водіїв. І правила для них досить суворі, тож розглянемо їх детальніше.

Порушення правил дорожнього руху

Це одна з головних категорій штрафів не тільки для туристів, але й для місцевих мешканців. На дорогах країни не бракує камер, а німці часто мають відеореєстратори, і не лінуються повідомляти владу про порушення, що помітили на дорозі.

Відтак, штраф можна отримати за:

перевищення швидкості;

недотримання дистанції;

неправильний обгін;

використання телефону за кермом;

порушення правил щодо ременів безпеки;

їзду велосипедом та електросамокатом з порушенням правил.

До слова, про цей момент знають не всі: штраф може прийти вам у поштову скриньку навіть після того, як ви покинули країну.



У Німеччині серйозно ставляться до правил дорожнього руху / Фото Pexels

Неправильне паркування

У Німеччині точно не варто паркуватися у недозволеному місці "на 5 хвилин", бо для місцевих поліціянтів це не стане причиною не виписувати вам штраф. Не можна паркуватися, якщо місце призначене для місцевих мешканців, якщо машина перекриває тротуар, або ж ви забули оплатити паркування.

В'їзд до Umweltzone без екологічної наклейки

Це правило особливо часто стає сюрпризом для іноземців. Річ у тому, що низка німецьких міст мають такі собі "екологічні зони", і для того, аби пересуватися ними, автомобіль повинен мати відповідну наліпку. Якщо її немає, це порушення.

Закінчилося пальне на автобані

Якщо ви застрягли на автостраді в Німеччині через те, що в баку закінчилося пальне, цілком можете отримати штраф, пише DW. У Німеччині водії, що не заправляють достатньо пального перед поїздкою, вважаються недбалими – і вони своєю зупинкою наражають на небезпеку не лише себе, але й інших водіїв, які їдуть повз без обмежень у швидкості.

Проїзд "зайцем"

У Німеччині не вийде заплатити контролеру під час перевірки. Залежно від обставин, проїзд без квитка навіть може підпадати під статтю кримінального кодексу та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до одного року.

Втім, у практично всіх випадках для туристів це просто означатиме великий та неприємний штраф.



За проїзд без квитка передбачений штраф / Фото Pexels

Шум у заборонені години

Заборона на надмірний шум – це дуже німецька традиція, але вона все ж може швидко перетворитися на солідний штраф, що сягає аж 5000 євро в окремих випадках.

Важливо те, що так звані "тихі години" можуть суттєво відрізнятися залежно від землі, району та навіть будинку, і тому перед тим, як влаштовувати вечірку, не завадить перевірити ці правила.

Викидання недопалків на вулиці

У Німеччині не існує конкретного штрафу за недопалки на вулиці, але за будь-яке сміття, що опиняється не у смітнику, можуть покарати. Значною мірою сума штрафу встановлюються містами та землями, тож у Гамбурзі, Кельні та Мюнхені плата може відрізнятися.

Що обов'язково потрібно знати людям, які переїздять у Німеччину?

Штрафи, описані вище, для українців, що вирішать переїхати до Німеччини, також актуальні. Але відкривається ще ціла низка можливостей отримати штраф, і про них варто дізнатися заздалегідь.

Реєстрація

Після переїзду у нове житло в Німеччині обов'язково потрібно зареєструватися протягом двох тижнів після заселення. Це має назву Anmeldung, і він не є звичайною бюрократичною формальністю.

За порушення правил реєстрації передбачені штрафи, і це вважається адміністративним правопорушенням.

Телевізійний внесок

У Німеччині існує телевізійний внесок, який приписується на квартиру, незалежно від того, скільки людей там проживають. Він наразі становить 18,36 євро на квартиру, і багато новоприбулих його ігнорують, а робити цього не варто.