Заплатите 1500 євро за звичну дію: українка попередила про суворий штраф у Німеччині

Німеччина – це дуже приваблива країна для мігрантів, і зараз там проживають понад мільйон українців. Але далеко не всі знають про досить суворі правила і закони країни – і тому часто отримують неприємні штрафи.

Українка, що переїхала до Німеччини, розповіла про кілька незвичних правил, про які часто не підозрюють не тільки мігранти, але й місцеві мешканці. Втім, вони все ще можуть призвести до неприємних штрафів, повідомляє borschch.barbie.

Які штрафи можна отримати у Німеччині?

Порожній бак на автобані

Цей закон може здивувати багатьох водіїв – але якщо у вас завершиться пальне під час руху на швидкісній трасі, за це можуть виписати штраф. У Німеччині впевнені, що це заважає руху інших машин, тож водій зобов'язаний прорахувати маршрут заздалегідь та перед поїздкою перевірити рівень пального.

Українка розповіла про штрафи у Німеччині: дивіться відео

Нетверезе керування велосипедом

Більшість українців звикли, що правила щодо нетверезого водіння поширюються на автівки та мотоцикли – але не всі знають, що у Німеччині не можна сідати на велосипед після розпиття алкоголю.

Багато хто думає, що після келиха пива можна спокійно їхати, але якщо рівень алкоголю досягне 1,6 проміле – це вже кримінальне правопорушення,

– поділилася українка.

Піратський контент

У Німеччині про піратські сайти та торенти краще забути – за піратство там передбачене досить серйозне покарання. Завантаження файлів нелегально відстежується регуляторами та правовласниками, і невдовзі після того, як ви заощадите кілька євро, на пошту може прийти "лист щастя" зі значним штрафом.

У Німеччині також заборонено скачувати фільми, серіали, музику чи, навіть, книги через Torrent або піратські сайти. За нелегальне завантаження можна отримати штраф до 1500 євро,

– розповіла дівчина.

Реєстрація місця проживання

Цей штраф вже стосується бюрократії. Після того як у Німеччині ви знайдете собі нове житло, потрібно вже за два тижні оформити документи за новою адресою. Якщо ж цього не зробити, можна отримати штраф. Окрім того, без цього не вийде відкрити банківський рахунок.