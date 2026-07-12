Украинка, переехавшая в Германию, рассказала о нескольких необычных правилах, о которых зачастую не подозревают не только мигранты, но и местные жители. Впрочем, они по-прежнему могут привести к неприятным штрафам, сообщает borschch.barbie.

Какие штрафы можно получить в Германии?

Пустой бак на автобане

Этот закон может удивить многих водителей – но если у вас закончится топливо во время движения по скоростной трассе, за это могут выписать штраф. В Германии считают, что это мешает движению других машин, поэтому водитель обязан заранее просчитать маршрут и перед поездкой проверить уровень топлива.

Украинка рассказала о штрафах в Германии: смотрите видео

Вождение велосипеда в нетрезвом состоянии

Большинство украинцев привыкли, что правила о вождении в нетрезвом виде распространяются на автомобили и мотоциклы – но не все знают, что в Германии нельзя садиться на велосипед после употребления алкоголя.

Многие думают, что после бокала пива можно спокойно ехать, но если уровень алкоголя достигнет 1,6 промилле – это уже уголовное правонарушение,

– поделилась украинка.

Пиратский контент

В Германии о пиратских сайтах и торрентах лучше забыть – за пиратство там предусмотрено довольно серьезное наказание. Нелегальная загрузка файлов отслеживается регулирующими органами и правообладателями, и вскоре после того, как вы сэкономите несколько евро, на почту может прийти "письмо счастья" со значительным штрафом.

В Германии также запрещено скачивать фильмы, сериалы, музыку или даже книги через торренты или пиратские сайты. За незаконную загрузку можно получить штраф до 1500 евро,

– рассказала девушка.

Регистрация по месту жительства

Этот штраф уже касается бюрократии. После того как вы найдете себе новое жилье в Германии, нужно уже через две недели оформить документы по новому адресу. Если же этого не сделать, можно получить штраф. Кроме того, без этого не получится открыть банковский счет.