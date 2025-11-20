13 причин, чому вас можуть оштрафувати на пляжі в Іспанії: кожен турист має знати
- В Іспанії на пляжах діють суворі заборони, включаючи присутність домашніх тварин (штраф до 3000 євро) та гучну музику (штраф до 750 євро).
- Штрафи також передбачені за такі дії, як нелегальна торгівля (до 1500 євро), ночівля на пляжі (до 1500 євро) та плавання під червоним прапором (до 3000 євро).
Мандрівка до Іспанії – це мрія багатьох людей, і білосніжні пляжі та неймовірно красиві курорти приваблюють щороку мільйони туристів. І саме через це місцева влада ввела для мандрівників досить жорсткі правила.
Якщо ви плануєте відпочинок на морі, спершу краще ознайомитися з подекуди незвичними заборонами Іспанії та пов'язаними з ними штрафами – інакше можна розпрощатися з частиною бюджету на мандрівку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Idealista.
За порушення деяких правил на іспанських пляжах штрафи досить великі – до 3000 євро.
Про які штрафи на іспанських пляжах потрібно знати туристам?
Перед тим, як вдягнути купальник та вирушити на пляж у сонячній Іспанії, слід уважно вивчити список з цих 13 пунктів, аби не припуститися фатальної і досить дорогої помилки.
- Домашні тварини на пляжі. На більшості іспанських пляжів усі домашні тваринки, окрім собак-поводирів, під суворою забороною. І за купання разом з мопсом чи домашньою свинкою доведеться заплатити 3000 євро. Втім, це не значить, що відпочинок з домашніми улюбленцями зовсім неможливий – у країні є кілька пляжів, де це все ж дозволено.
Та перед тим, як брати собаку чи кота до берега моря, слід все ж ознайомитися з місцевими правилами.
- Пляжні вечірки та гучна музика. Ці активності в Іспанії суворо регулюються, а штрафи за порушення правил можуть сягати до 22 євро за квадратний метр несанкціонованої вечірки. Окрім того, додаткові 750 євро доведеться заплатити за надто гучну музику.
- Нелегальна вулична торгівля. За це штраф сягає 1500 євро.
- Намети та укриття без дозволу. Якщо хочеться бюджетно поїхати до Іспанії та пожити в наметі, краще знайти офіційний кемпінг, інакше доведеться сплатити штраф від 1501 до 3000 євро.
- Використання мила та шампуню у пляжних душових. Морська сіль у волоссі та на шкірі, коли ви вже не плаваєте у морі – це справді неприємно. Втім, краще почекати з ретельним миттям до готелю, інакше доведеться заплатити до 750 євро, пише Express.
- Сечовипускання у море. Так, за це також передбачений штраф – 750 євро.
- Ночівля на пляжі. Навіть якщо намету немає, все ще можна потрапити в проблеми. За ночівлю на піщаному березі можуть оштрафувати від 40 до 1500 євро – і особливо жорсткі штрафи у Валенсії.
- Бронювання місця на пляжі рушником. За те, що ви покладете рушник на пляжі, але не будете справді користуватися місцем, у Бенідормі доведеться заплатити 750 євро, а у Малазі – 300.
- Плавання під червоним прапором. Не тільки небезпечно, але й дорого – штрафи сягають 3000 євро.
- Гра в падл-теніс. У таких районах, як Бенідорм, Сан-Хав'єр та Мурсія це заборонено, і штрафи значні – до 3000 євро.
- Куріння. Більшість штрафів у Іспанії є зонами, вільними від куріння. І за порушення цього правила доведеться заплатити до 450 євро.
- Вживання алкоголю. Іноді це ігнорується, та все ж штрафи за вживання алкоголю не тільки на пляжі, але й на набережній можуть коливатися від 1500 до 3000 євро.
- Засмічення. Краще не залишати за собою сміття – доведеться заплатити до 1500 євро.
