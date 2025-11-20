13 причин, чому вас можуть оштрафувати на пляжі в Іспанії: кожен турист має знати

Мандрівка до Іспанії – це мрія багатьох людей, і білосніжні пляжі та неймовірно красиві курорти приваблюють щороку мільйони туристів. І саме через це місцева влада ввела для мандрівників досить жорсткі правила.

Якщо ви плануєте відпочинок на морі, спершу краще ознайомитися з подекуди незвичними заборонами Іспанії та пов'язаними з ними штрафами – інакше можна розпрощатися з частиною бюджету на мандрівку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Idealista.

За порушення деяких правил на іспанських пляжах штрафи досить великі – до 3000 євро.

Про які штрафи на іспанських пляжах потрібно знати туристам?

Перед тим, як вдягнути купальник та вирушити на пляж у сонячній Іспанії, слід уважно вивчити список з цих 13 пунктів, аби не припуститися фатальної і досить дорогої помилки.

Домашні тварини на пляжі. На більшості іспанських пляжів усі домашні тваринки, окрім собак-поводирів, під суворою забороною. І за купання разом з мопсом чи домашньою свинкою доведеться заплатити 3000 євро. Втім, це не значить, що відпочинок з домашніми улюбленцями зовсім неможливий – у країні є кілька пляжів, де це все ж дозволено.

Та перед тим, як брати собаку чи кота до берега моря, слід все ж ознайомитися з місцевими правилами.

