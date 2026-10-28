Не тільки штраф, але й тюрма: де в Європі найсуворіше карають за проїзд "зайцем"

Якщо ви вирушаєте за кордон, краще не випробовувати долю та не їздити без квитка. Адже це може призвести не лише до великого штрафу, але й до в'язниці в одній дуже популярній країні ЄС.

Покарання за безквитковий проїзд у громадському транспорті дуже сильно відрізняється не лише залежно від країни, але й від того, наскільки швидко людина сплачує штраф. 24 Канал розповідає, які суми доведеться віддати за проїзд зайцем у різних державах Європи.

В яких країнах Європи найбільші штрафи за проїзд "зайцем"?

Велика Британія

На більшості залізничних маршрутів Британії за безквитковий проїзд можуть оштрафувати на максимальну суму у 1000 фунтів. Втім, так багато доведеться платити тільки у випадку, якщо людина не сплатить штраф самостійно і на неї подадуть до суду.

А ось стандартним штрафом є сума у 100 фунтів та вартість відповідного квитка. У випадку, якщо штраф погашений протягом 21 дня, його тариф зменшується до 50 фунтів стерлінгів плюс вартість проїзду.

Бельгія

У бельгійського оператора громадського транспорту De Lijn незвична система застосування штрафів: сума залежить від того, чи порушуються правила вперше, чи людина їздить "зайцем" повторно.

Якщо інцидент трапився вперше, сума штрафу становить 127 євро, якщо вдруге за рік – вже 349 євро, а втретє – 474 євро.



У Бельгії штраф може зростати залежно від кількості порушень / Фото Pexels

Нідерланди

У Нідерландах вартість штрафу за безквитковий проїзд у мережі GVB становить 70 євро плюс вартість поїздки. Але якщо не сплатити штраф вчасно, можуть з'явитися й додаткові адміністративні витрати.

Німеччина

Якщо ви сядете без квитка в автобус чи трамвай в Німеччині, доведеться заплатити штраф у розмірі 60 євро. Але далеко не всі знають, що якщо цей штраф не оплатити, можна потрапити до в'язниці, пише DW.

Таке тюремне ув'язнення може тривати до одного року, і його за останні роки в Німеччині відбували від 7000 до 9000 людей саме за ухилення від сплати за проїзд.

Попри те, що міністерка юстиції Штефані Хубіг хоче це змінити, профспілка поліцейських вже виступила проти. Тим часом Німецька асоціація адвокатів, яка представляє приблизно 60 000 адвокатів по всій Німеччині, переконана, що користі від терміну у в'язниці за безквитковий проїзд немає.

Суспільна користь від криміналізації ухилення від сплати проїзду є сумнівною, тоді як шкода, яку це завдає суспільству, є величезною,

– заявив виконавчий директор DAV Свен Валентовскі.

Ініціатива Freiheitsfonds ("Фонд свободи") бореться проти цього закону вже роками. Корінням він сягає у нацистську епоху та набув чинності 1935 року. Та вже 13 міст Німеччини вирішили утриматися від порушення кримінальних справ проти людей, спійманих на проїзді без квитка.