Не только штраф, но и тюрьма: где в Европе наиболее строго наказывают за безбилетный проезд

Наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте сильно различается не только в зависимости от страны, но и от того, насколько быстро человек оплачивает штраф. 24 Канал рассказывает, какие суммы придется заплатить за безбилетный проезд в разных странах Европы.

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В каких странах Европы самые высокие штрафы за безбилетный проезд?

Великобритания

На большинстве железнодорожных маршрутов Великобритании за безбилетный проезд могут оштрафовать на максимальную сумму в 1000 фунтов. Впрочем, столько придется платить только в том случае, если человек не уплатит штраф самостоятельно и на него подадут в суд.

А вот стандартный штраф составляет 100 фунтов плюс стоимость соответствующего билета. В случае если штраф оплачивается в течение 21 дня, его сумма уменьшается до 50 фунтов стерлингов плюс стоимость проезда.

Бельгия

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У бельгийского оператора общественного транспорта De Lijn необычная система наложения штрафов: сумма зависит от того, нарушаются ли правила впервые или человек ездит "без билета" повторно.

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Если инцидент произошел впервые, сумма штрафа составляет 127 евро, если во второй раз за год – уже 349 евро, а в третий раз – 474 евро.

В Бельгии штраф может увеличиваться в зависимости от количества нарушений / Фото Pexels

Нидерланды

В Нидерландах штраф за проезд без билета в сети GVB составляет 70 евро плюс стоимость поездки. Но если не оплатить штраф вовремя, могут возникнуть дополнительные административные расходы.

Германия

Если вы сядете без билета в автобус или трамвай в Германии, придется заплатить штраф в размере 60 евро. Но далеко не все знают, что если этот штраф не оплатить, можно попасть в тюрьму, пишет DW.

Такое тюремное заключение может длиться до одного года, и его за последние годы в Германии отбывали от 7000 до 9000 человек именно за уклонение от оплаты проезда.

Несмотря на то, что министр юстиции Стефани Хубиг хочет это изменить, профсоюз полицейских уже выступил против. Между тем Немецкая ассоциация адвокатов, представляющая около 60 000 адвокатов по всей Германии, убеждена, что пользы от тюремного заключения за безбилетный проезд нет.

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Общественная польза от криминализации уклонения от оплаты проезда сомнительна, тогда как вред, который это наносит обществу, огромен– заявил исполнительный директор DAV Свен Валентовски.

Инициатива Freiheitsfonds ("Фонд свободы") борется против этого закона уже много лет. Его корни уходят в нацистскую эпоху, и он вступил в силу в 1935 году. Однако уже 13 городов Германии решили воздержаться от возбуждения уголовных дел против людей, пойманных на поездке без билета.