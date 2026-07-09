За в'їзд до ЄС українцям доведеться платити: коли запустять нову систему ETIAS

Ще кілька років тому у ЄС оголосили про майбутній запуск нової схеми – Європейської системи інформації та автоматизації подорожей (ETIAS). Згідно з нею українцям доведеться заплатити 20 євро за можливість потрапити до ЄС – але її запуск вже вчергове відкладають.

Останні кілька місяців стали по-справжньому важкими для європейського туризму – тож після величезних затримок, що спричинило запровадження EES у Євросоюзі вирішили відкласти запуск нової програми ETIAS до 2027 року, пише Euronews.

Коли запустять ETIAS?

ETIAS – це нова онлайн-система для попередньої авторизації в'їзду до ЄС. Згідно з нею мандрівникам, що хочуть потрапити на територію Євросоюзу, потрібно буде спершу заповнити онлайн-форму, заплатити 20 євро, і тільки тоді можна буде отримати допуск до блоку на три роки.

Раніше на офіційному сайті програми зазначали, що вона почне працювати вже в останньому кварталі 2026 року – і попри те, що офіційно її ще не переносили, вже є інформація про те, що програма "навряд чи буде запущена цього року".

І навіть коли ETIAS почне функціонувати, планується перехідний період, що триватиме принаймні пів року. У ЄС вже заявляли, що мандрівникам потрібно буде подати заявку на отримання дозволу протягом цього періоду. Але якщо його не буде при перетині кордону, це не вплине на пропуск.

Чому запуск ETIAS відкладають?

Після повільного розгортання та постійних "технічних збоїв" нової системи в'їзду виїзду ЄС (EES), агентство, відповідальне за впровадження ETIAS, визнало, що його запуск до кінця 2026 року вже просто неможливий.

В програми все ще фіксують деякі IT-проблеми, але зараз основну увагу намагаються зосередити на тому, аби налагодити якісну роботу EES. Але вже зараз 9 країн Євросоюзу просить призупинити і повноцінне запровадження EES, адже регіональні аеропорти просто не можуть впоратися із навантаженням туристів, в кожного з яких потрібно зняти відбитки пальців, зісканувати обличчя та паспорт.