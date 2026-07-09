Последние несколько месяцев стали по-настоящему тяжелыми для европейского туризма – поэтому после огромных задержек, вызванных внедрением EES в Евросоюзе, было решено отложить запуск новой программы ETIAS до 2027 года, пишет Euronews.

Когда запустят ETIAS?

ETIAS – это новая онлайн-система для предварительной авторизации въезда в ЕС. Согласно ей, путешественникам, желающим попасть на территорию Евросоюза, сначала нужно будет заполнить онлайн-форму, заплатить 20 евро, и только после этого можно будет получить разрешение на въезд в блок сроком на три года.

Ранее на официальном сайте программы отмечалось, что она начнет работать уже в последнем квартале 2026 года – и несмотря на то, что официально ее сроки еще не переносили, уже есть информация о том, что программа "вряд ли будет запущена в этом году".

И даже когда ETIAS начнет функционировать, планируется переходный период, который продлится как минимум полгода. В ЕС уже заявляли, что путешественникам нужно будет подать заявку на получение разрешения в течение этого периода. Но если его не будет при пересечении границы, это не повлияет на пропуск.

Почему запуск ETIAS откладывают?

После медленного развертывания и постоянных "технических сбоев" новой системы въезда-выезда ЕС (EES) агентство, ответственное за внедрение ETIAS, признало, что его запуск до конца 2026 года уже просто невозможен.

В программе по-прежнему фиксируются некоторые ИТ-проблемы, но сейчас основное внимание пытаются сосредоточить на том, чтобы наладить качественную работу EES. Однако уже сейчас 9 стран Евросоюза просят приостановить полноценное внедрение EES, ведь региональные аэропорты просто не могут справиться с наплывом туристов, у каждого из которых необходимо снять отпечатки пальцев, отсканировать лицо и паспорт.