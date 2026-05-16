Чи можна відмовитися від рентгенівської перевірки в аеропорту: несподівана відповідь

Літак наразі – це найшвидший спосіб подорожей, та ця зручність йде з ціною: в аеропорт потрібно прибувати серйозно заздалегідь, а також проходити досить суворий контроль безпеки. І в багатьох людей побоювання викликає саме сканер.

Зазвичай після реєстрації на рейс пасажири йдуть через аеропорт та зупиняються на воротах безпеки, де їх самих та ручну поклажу перевіряють на наявність заборонених речей, пише Express. Відмовитися від перевірки неможливо, а ось від сканера, виявляється, цілком.

Чи можна відмовитися від перевірки сканером в аеропорту?

Правила Міністерства транспорту Великої Британії стверджують, що від сканування тіла можна відмовитися. Ті ж правила діють і в більшості інших країн Європи. І для відмови насправді не потрібно наводити жодних вагомих юридичних чи медичних причин. Достатньо просо заявити, що ви не хочете проходити сканер з особистих причин.

Деякі люди відмовляються через наявність на них медичних пристроїв – кардіостимуляторів чи імплантованих кардіовертер-дефібриляторів. Окрім того, можна попросити провести ручний огляд слухових апаратів.

Втім, це не значить, що можна повністю уникнути перевірки безпеки. У випадку відмови від проходження сканера доведеться пройти альтернативний метод перевірки. Якщо ж людина відмовляється від рентгенівської перевірки з немедичних причин, закон вимагає пройти посилений ручний огляд приватно.

Цей огляд передбачає проведення до окремої кімнати за наявності принаймні двох співробітників служби безпеки. Деякі люди, що проходили таку перевірку, стверджують, що вона може бути "більш інвазивною, ніж звичайний обшук".

Важливо! Врахуйте також, що альтернативна перевірка суттєво збільшить час на проходження контролю безпеки – від 20 до 45 хвилин, залежно від доступності персоналу.

Що насправді показують сканери в аеропорту?

Проходження сканера займає всього кілька секунд – і воно показує, чи є у людини імплантат, протез чи колостомія.

Після сканування лише ви та співробітник служби безпеки побачите схему у вигляді манекена на маленькому екрані. Жодних тілесних рис чи шкіри не буде видно. Ваше сканування буде назавжди видалено після того, як його оцінить співробітник служби безпеки,

– пишуть на офіційному сайті Великої Британії.

Що краще не везти у ручній поклажі?

Під час проходження контролю безпеки сумка також проходить сканування – і кілька речей везти у ній не варто, пише Skyskanner. Ось що саме краще перекласти у зареєстрований багаж.

Ножиці . Якщо вони довші за 6 сантиметрів та не мають заокруглених країв, краще залишити їх вдома.

. Якщо вони довші за 6 сантиметрів та не мають заокруглених країв, краще залишити їх вдома. Ніж . Якщо він довший за 6 сантиметрів, він підпадає під заборону. Те саме стосується складаного ножа, відкритих лез бритв та штопорів.

. Якщо він довший за 6 сантиметрів, він підпадає під заборону. Те саме стосується складаного ножа, відкритих лез бритв та штопорів. Запальничка . Тут все не так однозначно, адже на борту дозволено мати при собі всього одну. А ось якщо є запасна, її доведеться залишити.

. Тут все не так однозначно, адже на борту дозволено мати при собі всього одну. А ось якщо є запасна, її доведеться залишити. Рідини понад 100 мілілітрів. Зверніть увагу, що до рідин належить не тільки вода та інші напої, але й джеми, парфуми, засоби для вмивання, гелі тощо.

Що ще варто знати туристам в аеропорту?

Іноді навіть дозволені предмети у ручній поклажі можуть спричинити затримки на перевірці контролю. Часто так трапляється з однією поширеною річчю, що не заборонена жодною авіакомпанією – і мовиться про колоду карт. Часто через форму та щільно складені шматочки картону вона викликає підозру у працівників служби безпеки.

Тож краще перед польотом перекласти карти до зареєстрованого багажу, аби уникнути неприємних затримок.