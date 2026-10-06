Важливий для українців потяг у Європі скасували без попередження: кому повернуть квитки

Чеська компанія Leo Express вже з 5 жовтня без попередження припинила міжнародний залізничний маршрут, що поєднував важливі для українців міста – Франкфурт-на-Майні, Перемишль та Прагу.

Для багатьох українців саме польський Перемишль слугує як "ворота" у Європейський Союз – і чимало українців раніше придбали квитки на маршрут, що скасували повністю 5 жовтня. Гроші за придбані квитки обіцяють повністю компенсувати, пише Interia.

Чому скасували залізничний маршрут?

Про скасування потяга практично без попередження і всього за день до 5 жовтня заявив речник компанії Еміль Седларжик. Головною причиною такого рішення стали масштабні ремонтні роботи у німецькій залізничній інфраструктурі.

За словами Седларжика, ремонтні роботи на коліях в Німеччині означають, що дотримуватися стабільного графіка руху та забезпечити належний рівень сервісу буде неможливо.

Рух практично щодня за іншим розкладом, із перебоями, об'їздами та постійними відхиленнями від маршруту є неприйнятним. Через поточну ситуацію ми вирішили не продовжувати експлуатацію цієї лінії цього року,

– повідомив речник.

Втім, наразі остаточні терміни, коли курсування потяга відновиться, залишаються невідомими. Компанія надалі веде переговори з німецьким національним оператором Deutsche Bahn щодо можливих параметрів розкладу у майбутньому.

Усім пасажирам, що вже придбали квитки на дати після 5 жовтня, гроші повернуть відповідно до європейських норм пасажирських перевезень.

Досі залізничний рейс Перемишль – Прага – Франкфурт-на-Майні був одним з найдовших у Європі та простягався приблизно на 1300 кілометрів. При цьому час, проведений у дорозі, складав 20 годин. Після офіційного запуску 31 липня цього року сполучення пропрацювало всього трохи понад два місяці.

Задум керівництва компанії полягав у тому, аби створити альтернативне залізничне і пряме сполучення між Західною та Східною Європою. Цей маршрут обслуговували тривагонні склади з одним спальним вагоном, сформовані з модернізованих вагонів. Там була можливість вибору змішаних та жіночих купе.