Для многих украинцев именно польский Перемышль служит "воротами" в Европейский Союз – и немало украинцев ранее приобрели билеты на маршрут, который был полностью отменен 5 октября. Деньги за отмененные билеты обещают полностью компенсировать, пишет Interia.

Почему отменили железнодорожный маршрут?

Об отмене поезда практически без предупреждения и всего за день до 5 октября заявил пресс-секретарь компании Эмиль Седларжик. Главной причиной такого решения стали масштабные ремонтные работы на немецкой железнодорожной инфраструктуре.

По словам Седларжика, ремонтные работы на путях в Германии означают, что соблюдать стабильное расписание движения и обеспечить надлежащий уровень обслуживания будет невозможно.

Движение практически каждый день по другому расписанию, с перебоями, объездными маршрутами и постоянными отклонениями от маршрута является неприемлемым. В связи с текущей ситуацией мы решили не продолжать эксплуатацию этой линии в этом году,

– сообщил пресс-секретарь.

Впрочем, на данный момент окончательные сроки возобновления движения поезда остаются неизвестными. Компания продолжает вести переговоры с немецким национальным оператором Deutsche Bahn относительно возможных параметров расписания в будущем.

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Всем пассажирам, уже приобретшим билеты на даты после 5 октября, деньги будут возвращены в соответствии с европейскими нормами пассажирских перевозок.

До сих пор железнодорожный рейс Перемышль – Прага – Франкфурт-на-Майне был одним из самых длинных в Европе и пролегал примерно на 1300 километров. При этом время, проведенное в пути, составляло 20 часов. После официального запуска 31 июля этого года маршрут проработал всего чуть более двух месяцев.

Замысел руководства компании заключался в том, чтобы создать альтернативное железнодорожное и прямое сообщение между Западной и Восточной Европой. Этот маршрут обслуживали трехвагонные составы с одним спальным вагоном, сформированные из модернизированных вагонов. Там была возможность выбора смешанных и женских купе.