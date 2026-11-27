Норвезький лоукостер Norse Atlantic Airways ASA призупинив свою діяльність та скасував усі рейси, намагаючись знайти останній шанс на порятунок.

Авіакомпанія Norse Atlantic Airways ASA очікує на з'ясування, чи вдасться далі фінансувати її діяльність. І якщо найближчим часом гроші не знайдуться, Рада директорів має намір подати заяву про банкрутство, повідомили у пресслужбі компанії.

Чому лоукостер призупинив усі рейси?

У четвер, 26 листопада, акції авіаперевізника демонстрували значну волатильність: після початку торгів вони впали на 18%, а після цього зросли на 38%. Втім, потім вони відіграли більшу частину цього підвищення. Ринкова капіталізація авіакомпанії скоротилася приблизно до 103 мільйонів норвезьких крон, тобто приблизно до 10,5 мільйона доларів.

Ми все ще ведемо переговори, щоб знайти рішення. На жаль, нам не вдалося забезпечити виплату заробітної плати, належної до виплати сьогодні. … Я знаю, як вам важко, і мені дуже шкода,

– написав головний виконавчий директор Ейвінд Роальд у листі до співробітників.

Раніше Norse Atlantic Airways ASA скасувала рейси до Лос-Анджелеса та з нього, попри те, о саме цей напрямок був ключовим для авіакомпанії – замість цього лоукостер переорієнтувався на азійський ринок. Сталося це через те, що попит на трансатлантичні перевезення впав, і водночас з цим витрати на пальне сильно зросли.

Ще до листопада скандинавський перевізник обслуговував маршрути між Таїландом та Європою, Флоридою та Великою Британією, а також Південною Африкою й Лондоном. В компанії також запровадили програму скорочення витрат, що включала й скорочення 75 працівників, аби заощадити 50 мільйонів доларів. Штаб-квартиру з метою економії перенесли з Норвегії до Латвії, а також замінили засновника та головного виконавчого директора Бйорна Торе Ларсена.

Norse вже передала частину свого авіапарку у лізинг пакистанській авіакомпанії Pakistan International Airlines, аби поповнити грошові резерви. Водночас з цим пакистанський перевізник повідомив, що ці літаки зараз не експлуатуються – тим часом рейси до Великої Британії скасовані.