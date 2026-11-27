Авиакомпания Norse Atlantic Airways ASA ожидает решения о том, удастся ли и дальше финансировать ее деятельность. И если в ближайшее время деньги не найдутся, Рада директоров намерена подать заявление о банкротстве, сообщили в пресс-службе компании.

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Почему лоукостер приостановил все рейсы?

В четверг, 26 ноября, акции авиаперевозчика демонстрировали значительную волатильность: после начала торгов они упали на 18%, а затем выросли на 38%. Впрочем, затем они отыграли большую часть этого роста. Рыночная капитализация авиакомпании сократилась примерно до 103 миллионов норвежских крон, то есть примерно до 10,5 миллиона долларов.

Мы по-прежнему ведем переговоры, чтобы найти решение. К сожалению, нам не удалось обеспечить выплату заработной платы, подлежащей выплате сегодня. … Я знаю, как вам тяжело, и мне очень жаль– написал главный исполнительный директор Эйвинд Роальд в письме к сотрудникам.

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Ранее Norse Atlantic Airways ASA отменила рейсы в Лос-Анджелес и из него, несмотря на то, что именно это направление было ключевым для авиакомпании – вместо этого лоукостер переориентировался на азиатский рынок. Это произошло из-за того, что спрос на трансатлантические перевозки упал, а расходы на топливо при этом сильно выросли.

Еще до ноября скандинавский перевозчик обслуживал маршруты между Таиландом и Европой, Флоридой и Великобританией, а также Южной Африкой и Лондоном. В компании также ввели программу сокращения расходов, что включало увольнение 75 сотрудников с целью экономии 50 миллионов долларов. Штаб-квартиру в целях экономии перенесли из Норвегии в Латвию, а также сменили основателя и главного исполнительного директора Бьорна Торе Ларсена.

Norse уже передала часть своего авиапарка в лизинг пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines, чтобы пополнить денежные резервы. В то же время пакистанский перевозчик сообщил, что эти самолеты в настоящее время не эксплуатируются – при этом рейсы в Великобританию отменены.