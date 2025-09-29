2900 доларів на місяць у Швеції: українець розповів, скільки грошей реально потрібно для життя
- Український блогер розповів, що середній дохід у Швеції на прикладі роботи на кладовищі становить близько 2900 доларів, але після сплати податків залишається 2200 доларів.
- Найбільші витрати включають оренду житла (700 доларів) і харчування (1000 доларів), залишаючи сім'ї близько 300 доларів вільних коштів на місяць.
Український блогер, який живе та працює у Швеції, розповів про реалії місцевих зарплат і витрат. За його словами, середній дохід на прикладі роботи на кладовищі становить близько 29 тисяч шведських крон, що дорівнює приблизно 2900 доларам.
Скільки грошей потрібно на життя у Швеції?
Блогер пояснив, що після сплати податків працівник отримує близько 22 тисяч крон (2200 доларів). Найбільша стаття витрат – оренда житла, яка у випадку чоловіка обходиться в 7 тисяч крон (700 доларів).
На харчування сім'ї витрачається орієнтовно 10 тисяч крон (1000 доларів). Таким чином після основних витрат залишається близько 500 доларів.
Серед додаткових витрат – пальне для автомобіля (близько 200 доларів), страхування та утримання домашніх тварин. У результаті в сім'ї залишається близько 300 доларів вільних коштів на місяць.
Я думаю, що їх є на що потратити й не в кожного навіть те залишається після зарплати. Так що ті, хто живуть в Україні чи в інших країнах, і думають, що заробивши 3 тисячі доларів десь в скандинавських країнах і ти можеш відкласти багато, то це не правда,
– підсумував Роман.
За словами блогера, інакше ситуація виглядала б лише за умови, що працюють обидва члени сім'ї.
Чи можливо отримати громадянство Швеції?
Зазвичай для отримання громадянства потрібно прожити у країні на законних підставах протягом 5 років, та цей термін може бути скороченим для деяких категорій заявників.
Варто також зазначити, що кандидат не має бути залежним від державних соціальних виплат та повинен мати стабільний дохід.
Ще одним важливим пунктом є інтеграція в суспільство – потрібно показати, що кандидат розуміє культуру та мову і успішно інтегрувався у шведське суспільство.