Український блогер, який живе та працює у Швеції, розповів про реалії місцевих зарплат і витрат. За його словами, середній дохід на прикладі роботи на кладовищі становить близько 29 тисяч шведських крон, що дорівнює приблизно 2900 доларам.

Про це йдеться у відео блогера Roma ne vdoma, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Все не так однозначно: де в ЄС працівники найбільше задоволені зарплатою

Скільки грошей потрібно на життя у Швеції?

Блогер пояснив, що після сплати податків працівник отримує близько 22 тисяч крон (2200 доларів). Найбільша стаття витрат – оренда житла, яка у випадку чоловіка обходиться в 7 тисяч крон (700 доларів).

На харчування сім'ї витрачається орієнтовно 10 тисяч крон (1000 доларів). Таким чином після основних витрат залишається близько 500 доларів.

Серед додаткових витрат – пальне для автомобіля (близько 200 доларів), страхування та утримання домашніх тварин. У результаті в сім'ї залишається близько 300 доларів вільних коштів на місяць.

Я думаю, що їх є на що потратити й не в кожного навіть те залишається після зарплати. Так що ті, хто живуть в Україні чи в інших країнах, і думають, що заробивши 3 тисячі доларів десь в скандинавських країнах і ти можеш відкласти багато, то це не правда,

– підсумував Роман.

За словами блогера, інакше ситуація виглядала б лише за умови, що працюють обидва члени сім'ї.

Які суми витрачають українці у Швеції: дивіться відео

Чи можливо отримати громадянство Швеції?