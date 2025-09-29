Укр Рус
Новини про роботу за кордоном 2900 доларів на місяць у Швеції: українець розповів, скільки грошей реально потрібно для життя
29 вересня, 19:24
2900 доларів на місяць у Швеції: українець розповів, скільки грошей реально потрібно для життя

Поліна Буянова
Основні тези
  • Український блогер розповів, що середній дохід у Швеції на прикладі роботи на кладовищі становить близько 2900 доларів, але після сплати податків залишається 2200 доларів.
  • Найбільші витрати включають оренду житла (700 доларів) і харчування (1000 доларів), залишаючи сім'ї близько 300 доларів вільних коштів на місяць.

Український блогер, який живе та працює у Швеції, розповів про реалії місцевих зарплат і витрат. За його словами, середній дохід на прикладі роботи на кладовищі становить близько 29 тисяч шведських крон, що дорівнює приблизно 2900 доларам.

Про це йдеться у відео блогера Roma ne vdoma, повідомляє 24 Канал.

Скільки грошей потрібно на життя у Швеції?

Блогер пояснив, що після сплати податків працівник отримує близько 22 тисяч крон (2200 доларів). Найбільша стаття витрат – оренда житла, яка у випадку чоловіка обходиться в 7 тисяч крон (700 доларів).

На харчування сім'ї витрачається орієнтовно 10 тисяч крон (1000 доларів). Таким чином після основних витрат залишається близько 500 доларів.

Серед додаткових витрат – пальне для автомобіля (близько 200 доларів), страхування та утримання домашніх тварин. У результаті в сім'ї залишається близько 300 доларів вільних коштів на місяць.

Я думаю, що їх є на що потратити й не в кожного навіть те залишається після зарплати. Так що ті, хто живуть в Україні чи в інших країнах, і думають, що заробивши 3 тисячі доларів десь в скандинавських країнах і ти можеш відкласти багато, то це не правда, 
– підсумував Роман.

За словами блогера, інакше ситуація виглядала б лише за умови, що працюють обидва члени сім'ї.

Які суми витрачають українці у Швеції: дивіться відео

Чи можливо отримати громадянство Швеції?

  • Зазвичай для отримання громадянства потрібно прожити у країні на законних підставах протягом 5 років, та цей термін може бути скороченим для деяких категорій заявників.
     

  • Варто також зазначити, що кандидат не має бути залежним від державних соціальних виплат та повинен мати стабільний дохід.

  • Ще одним важливим пунктом є інтеграція в суспільство – потрібно показати, що кандидат розуміє культуру та мову і успішно інтегрувався у шведське суспільство.