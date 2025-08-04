Громадянство Швеції може відкрити для українців нові можливості: соціальні гарантії, право голосувати на виборах та повноправну участь у житті країни, повідомляє 24 Канал. Та щоб отримати громадянство, потрібно розібратися з усіма умовами та кроками цього процесу.
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Як отримати громадянство Швеції?
Для того, аби стати громадянином країни, потрібно виконати низку умов.
- Мати вік старше 18 років.
- Тривале проживання – зазвичай потрібно прожити у країні на законних підставах протягом 5 років, та цей термін може бути скороченим для деяких категорій заявників.
- Безперервне проживання. Кандидат та шведське громадянство має проживати у Швеції безперервно протягом необхідного періоду перед тим, як подавати заяву на громадянство.
- Фінансова стабільність. Для того, аби отримати громадянство, кандидат не має бути залежним від державних соціальних виплат та повинен мати стабільний дохід.
- Інтеграція у суспільство – потрібно показати, що кандидат розуміє культуру та мову і успішно інтегрувався у шведське суспільство.
- Гарна поведінка – кримінальний запис має бути чистим, і кандидат не має бути причетним до серйозних правопорушень.
Які документи потрібні для оформлення громадянства?
Перший етап отримання громадянства – це підготовка документів. Вам знадобляться такі:
- дійсний паспорт та його копія;
- довідка про несудимість з України чи іншої країни проживання за останні роки;
- підтвердження постійного проживання у Швеції;
- фінансові документи: довідка про роботу, підтвердження доходів, документи для самозайнятих осіб чи підтвердження наявності власних коштів.
Наступний етап – це подача заявки. Її потрібно подавати до Шведського управління з питань міграції (Migrationsverket). Заявку можна подати особисто у відділеннях управління, або ж онлайн на сайті.
Далі починається процес розгляду заявки – він може тривати від кількох місяців до року, чи навіть довше: все залежить від складності справи.
До слова, раніше ми вже розповідали, як отримати статус ПМЖ у Данії.