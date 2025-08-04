Громадянство Швеції може відкрити для українців нові можливості: соціальні гарантії, право голосувати на виборах та повноправну участь у житті країни, повідомляє 24 Канал. Та щоб отримати громадянство, потрібно розібратися з усіма умовами та кроками цього процесу.

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Як отримати громадянство Швеції?

Для того, аби стати громадянином країни, потрібно виконати низку умов.

Мати вік старше 18 років.

Тривале проживання – зазвичай потрібно прожити у країні на законних підставах протягом 5 років, та цей термін може бути скороченим для деяких категорій заявників.

– зазвичай потрібно прожити у країні на законних підставах протягом 5 років, та цей термін може бути скороченим для деяких категорій заявників. Безперервне проживання . Кандидат та шведське громадянство має проживати у Швеції безперервно протягом необхідного періоду перед тим, як подавати заяву на громадянство.

. Кандидат та шведське громадянство має проживати у Швеції безперервно протягом необхідного періоду перед тим, як подавати заяву на громадянство. Фінансова стабільність . Для того, аби отримати громадянство, кандидат не має бути залежним від державних соціальних виплат та повинен мати стабільний дохід.

. Для того, аби отримати громадянство, кандидат не має бути залежним від державних соціальних виплат та повинен мати стабільний дохід. Інтеграція у суспільство – потрібно показати, що кандидат розуміє культуру та мову і успішно інтегрувався у шведське суспільство.

– потрібно показати, що кандидат розуміє культуру та мову і успішно інтегрувався у шведське суспільство. Гарна поведінка – кримінальний запис має бути чистим, і кандидат не має бути причетним до серйозних правопорушень.

Які документи потрібні для оформлення громадянства?

Перший етап отримання громадянства – це підготовка документів. Вам знадобляться такі:

дійсний паспорт та його копія;

довідка про несудимість з України чи іншої країни проживання за останні роки;

підтвердження постійного проживання у Швеції;

фінансові документи: довідка про роботу, підтвердження доходів, документи для самозайнятих осіб чи підтвердження наявності власних коштів.

Наступний етап – це подача заявки. Її потрібно подавати до Шведського управління з питань міграції (Migrationsverket). Заявку можна подати особисто у відділеннях управління, або ж онлайн на сайті.

Далі починається процес розгляду заявки – він може тривати від кількох місяців до року, чи навіть довше: все залежить від складності справи.

До слова, раніше ми вже розповідали, як отримати статус ПМЖ у Данії.