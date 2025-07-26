Дівчина зазначила, що цей шлях складний, але реальний. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @oleksandraoliinyk0.

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Які умови отримання ПМЖ у Данії?

Українка зазначила, що Данія досить сувора країна в питаннях легалізації, інтеграції та міграції.

Перше – потрібно відпрацювати в Данії мінімум 4 роки з загальним доходом 320 тисяч корон на рік та відпрацювати мінімум 120 годин на місяць,

– сказала вона.

Також дуже важливо знати історію та мову. Для подачі на ПМЖ Олександра тест на знання історії Данії та данської мови.

Крім того, вона розповіла, що не можна мати штрафів на суму більше ніж три тисячі крон. І ще одна важлива вимога – заявник не повинен отримувати будь-яку державну допомогу.

Водночас українка зауважила, що для тих, хто подається через 8 років легального перебування у Данії, вимог трохи менше.

Як отримати ПМЖ в Данії: дивіться відео

Слід зазначити, що жителі Данії мають найдоступніше житло в Європі, якщо враховувати середню зарплату, інфляцію та відсоткові ставки за іпотекою.