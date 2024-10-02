Найдоступнішою країною в Європі для покупки житла виявилась Данія. Про це свідчить звіт BestBrokers.com, повідомляє Euronews.

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Чому у Данії найдоступніше житло

Дослідники визначали доступність житла в країнах орієнтуючись на середню заробітну плату у цих державах.

Оскільки ціни та доходи суттєво різняться у різних країнах, команда BestBrokers вирішила вивчити ринок нерухомості за допомогою аналізу того, скільки місячної зарплати потрібно для покупки будинку у різних європейських країнах,

– пояснили автори звіту.

Тож рейтинг доступності житла ґрунтується на даних про ціни на житло, середній чистий щомісячний дохід, інфляцію та "реальні" відсоткові ставки за іпотекою.

З'ясувалося, що вартість нерухомості площею 100 квадратних метрів еквівалентна 114 чистим зарплатам у Данії, що робить цю північну країну найдоступнішою країною в Європі для покупки житла.



У Данії найдоступніше житло з огляду на середню зарплату / Unsplash

Водночас у 2023 році Данію визнали найдорожчою країною в Євросоюзі – за даними Євростату, ціни на товари та послуги були на 43% вищими за середній показник по ЄС. А середньорічний дохід данців посів сьоме місце в Європі.

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