Згідно з новими даними Євростату, Мальта вийшла на перше місце за показником саме здорового старіння, повідомляє Euronews.

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Мальта виявилася найкращою для життя

Мальта виявилась найкращою країною в Європейському союзі за рівнем життя та здоров'я. Ця середземноморська острівна держава вийшла на перше місце як для чоловіків, так і для жінок.

Жінки на Мальті можуть розраховувати на 70 років та 3 місяці здорового життя, тоді як чоловіки – на 70 років та 1 місяць.

На Мальті практично кожен користується послугами охорони здоров'я, а у людей похилого віку ймовірність хронічних захворювань нижче, ніж в інших країнах ЄС.



У Мальті живуть найздоровіші європейці / Unsplash

Інші країни Європи з високим рівнем здорового старіння

На відміну від Мальти, де жінки та чоловіки мають майже однакові показники здорового старіння, в інших країнах дані для жінок та чоловіків відрізняються.

Зокрема для жінок найкращими країнами за кількістю років здорового життя є:

Болгарія (68,9 років здорового життя),

Словенія (68,5 років),

Італія (67,8 років),

Греція (67,8 років).

Тим часом для чоловіків:

Швеція (67,5 років),

Італія (67,1 років),

Греція (66,2 років),

Кіпр (65,7 років),

Ірландія (65,2 років).

Також варто зауважити, що жінки зазвичай мають трохи більше здорових років життя, ніж чоловіки. І в середньому по ЄС жінки можуть розраховувати на 62, 8 роки здорового життя у порівнянні з 62,4 роками для чоловіків.

Водночас автори доповіді зазначають, що здорові роки життя становлять 75% очікуваної тривалості життя жінок та 80% очікуваної тривалості життя чоловіків. Це означає, що хоч середня тривалість здорових років життя чоловіків коротша, вони менше хворіють у похилому віці.

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