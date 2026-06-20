50 євро за в'їзд до міста: популярна локація в Європі знову підвищує збір

Венеція – це одне з найпопулярніших міст світу, але водночас воно зовсім невелике, і тому натовпи туристів завдають йому значної шкоди. Для боротьби з цим в 2024 році вперше ввели збір за те, аби потрапити у місто.

Новообраний мер Венеції Сімоне Вантуріні оголосив, що хоче підвищити податок для туристів у Венеції аж до 50 євро в певні дні. Таким чином можна буде боротися з надмірним туристом, що вже не перший рік є великою проблемою для міста, пише Euronews.

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Чому у Венеції можуть підвищити вхідну плату?

Мер міста Вентуріні заявив, що вже скоро звернеться до уряду Італії з проханням дозволити підвищення плати за вхід до міста. Якщо дозвіл все ж нададуть, туристам доведеться платити у десять разів більше за те, аби поблукати вулицями Венеції.

Наразі плата за в'їзд для людей, що бронюють квиток заздалегідь, становить 5 євро. А ось якщо купувати вхідний квиток на місці, віддати потрібно 10 євро.

З перших внесків, що вже сплатили цього року, 245 503 купили квиток за 5 євро, а 268 207 – за 10 євро.

Проблема в цифрах. Між 5 євро та 10 євро великої різниці немає. Якби вона була більшою, ефект був би іншим,

– пояснив радник з бюджету Венеції Мікеле Зуїн.

І індустрії гостинності також підтримали ініціативу про збільшення плати. Очікується, що такою платою можна буде стримувати надмірну кількість мандрівників у найбільш завантажені дні.

Ставка стане змінною, а обмеження кількості людей – жорсткішим. Окрім того, наразі програма плати за вхід до міста все ще перебуває на етапі тестування, і цей рік має стати останнім. Після цього буде ухвалено остаточне рішення, як це працюватиме надалі.

Наразі платити за те, аби погуляти Венецією, потрібно лише у сезон, проте нове рішення може це змінити, і плата стане цілорічною.