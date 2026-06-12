Чимало українців замислюються про переїзд за кордон, і Швеція для багатьох здається вдалим вибором. Втім, перед переїздом все ж слід зважити на кілька нюансів, повідомляє

bohachenkolife.

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Що дивувало українку у Швеції?

Перший нюанс, на який однозначно потрібно зважати – це ціни. Швеція – це одна з дорожчих країн Європи, і платити там багато доведеться і за оренду житла, і за продукти, і за транспорт.

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Також жінка помітила, що практично повсюди у Швеції розраховуються карткою. Термінал знайдеться навіть у найменших магазинах, а в транспорті подекуди готівкою розрахуватися взагалі не можна.

Третій пункт – це відкритість шведів.

Тут немає величезних парканів, або іноді їх взагалі немає. Рідко де можна побачити штори на вікнах, і ти можеш спокійно побачити, що твій сусід навпроти робить у себе вдома та що він дивиться у себе на величезній плазмі,

– поділилася українка.

Сама вона до такого не звикла, бо в Україні люди часто намагаються забезпечити приватність, аби сусіди не бачили, що відбувається вдома.

Незвичним для блогерки стало й те, що у Швеції дуже якісно сортують сміття. Сама вона тримає вдома два контейнери – для харчових та нехарчових відходів. А пляшки взагалі складаються окремо, бо у Швеції діє pant system.

Це означає, що під час покупки пляшки з напоєм потрібно заплатити кілька додаткових крон. Але потім їх можна повернути, коли здаєте пляшку в автомат.

Останнє, що стало для українки несподіванкою – це привітність місцевих людей. У селі, де вона живе, усі завжди вітаються при зустрічі.