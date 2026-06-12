Немало украинцев задумываются о переезде за границу,, и Швеция для многих кажется удачным выбором. Впрочем,, перед переездом все же следует учесть несколько нюансов, сообщает

bohachenkolife.

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Что удивляло украинку в Швеции?

Первый нюанс,, на который однозначно нужно обратить внимание –, это цены. Швеция – это одна из самых дорогих стран Европы, и платить там придется много и за аренду жилья, и за продукты, и за транспорт.

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Также женщина заметила, что практически повсеместно в Швеции расплачиваются картой. Терминал найдется даже в самых маленьких магазинах, а в транспорте кое-где наличными рассчитаться вообще нельзя.

Третий пункт – это открытость шведов.

Здесь нет огромных заборов, или иногда их вообще нет. Редко где можно увидеть шторы на окнах, и ты можешь спокойно увидеть, что твой сосед напротив делает у себя дома и что он смотрит у себя на огромном плазменном экране,

– поделилась украинка.

Сама она к такому не привыкла, потому что в Украине люди часто стараются обеспечить приватность, чтобы соседи не видели, что происходит дома.

Непривычным для блогерши стало и то,, что в Швеции очень качественно сортируют мусор. Сама она держит дома два контейнера – для пищевых и непищевых отходов. А бутылки вообще складываются отдельно, потому что в Швеции действует pant system.

Это означает, что при покупке бутылки с напитком нужно заплатить несколько дополнительных крон. Но потом их можно вернуть, когда сдаете бутылку в автомат.

Последнее, что стало для украинки неожиданностью – это приветливость местных жителей. В деревне, где она живет, все всегда здороваются при встрече.