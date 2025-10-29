Повсюди потрібно ходити з пакетом: чому в Японії немає смітників

Японія вважається взірцем чистоти та організованості. Вулиці міст прибрані та ідеально чисті – але жодного смітника на них не знайдеш.

Чимало туристів після подорожі до Японії неабияк дивуються – адже сміття доводиться нести з собою до самого дому, бо смітників на вулицях практично немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому у Японії дуже мало смітників?

Найбільша проблема, з якою стикаються туристи в Японії – це відсутність сміттєвих баків. 22% туристів, яких опитали перед виїздом з країни, повідомили, що з пошуком місця, де можна викинути сміття, вони мали найбільше труднощів.

І відсутність сміттєвих баків за проблематичністю випередила навіть відсутність носіїв англійської мови та переповненість популярних пам'яток.

Особливо неприємною ця місцева особливість може бути для туристів, що подорожують з бюджетом: адже замість того, аби поїсти у ресторані, вони беруть онігірі в магазині, або ж локшину в кіоску. Зрештою вони залишаються з сміттям, яке немає куди викинути.

І попри те, що місцеві мешканці також купують їжу та напої в торгівельних автоматах чи невеликих магазинах, вони необов'язково їдять на вулиці. У Японії поганим тоном вважається їсти на вулиці – і це настільки стійка традиція, що деякі міста навіть повністю заборонили цю практику. Натомість найчастіше люди купують продукти та несуть їх до офісу чи додому, і їдять там.

Зі схожою проблемою зіштовхнувся й український турист mr.rosty. Він порадив у Японії носити із собою пакет для сміття, аби мати можливість донести його до місця, де буде смітник.

Українець пояснив, чому в Японії мало смітників: дивіться відео

Окрім того, кілька смітників можна все ж знайти у великих торгових центрах. Японці сортують сміття вдома – і це ще одна причина, чому на вулицях дуже рідко можна побачити баки для сміття.

