У Європі вже набирає обертів зима – і в кількох регіонах сильні снігопади прогнозують вже на цих вихідних.

Ще до початку грудня деякі регіони Німеччини, Швейцарії та Франції накриють сильні снігопади, пише berliner-zeitung.de.

Де у Європі варто очікувати снігопадів?

Сильний західний вітер вже кілька днів жене до Альп атмосферні фронти – і найбільше від них постраждає західний регіон. У швейцарській метеослужбі MeteoNews прогнозують, що в кантоні Вале вже до суботи може випасти до метра свіжого снігу.

Лише в середу у Швейцарії на висотах понад 2000 метрів випало від 10 до 25 сантиметрів снігу. А ось у Німеччині похолодання настане з невеликою затримкою: у п'ятницю з північного заходу почне надходити холодне повітря, і в районі Альп дощі зміняться снігом.

У ніч на суботу варто очікувати заморозків до -4 градусів, а на висотах понад 1000 метрів за дванадцять годин випаде понад 10 сантиметрів снігу. Втім, там, де на дороги випаде мокрий сніг, досить швидко утвориться й ожеледиця.

Тим часом у Франції в районі Монблану може випасти до 150 сантиметрів свіжого снігу, а у високогірних районах Західних Альп – повсюдно до метра. Погіршує ситуацію також штормовий західний вітер, що намітає кучугури заввишки кілька метрів. У вівторок вдень на метеостанції, що розташована на найвищій вершині Німеччини, зафіксували пориви вітру зі швидкістю 151 кілометр на годину.

А ось для льодовикових гірськолижних курортів Франції, Італії, Швейцарії та Австрії цей снігопад може створити надійну основу для зимового сезону. Але довгострокові прогнози охолоджують очікування щодо сніжної зими – загалом сезон обіцяють досить м'яким.

Вже раніше синоптики звертали увагу на те, що полярний вихор, який утримує в арктичному регіоні холодне повітря, цього року розпався дуже рано. У результаті цього арктичні повітряні маси почнуть опускатися на південь, і це загрожує дуже морозною та сухою погодою не тільки в Європі, але й у Північній Америці та Північній Азії.

Дуже подібний атмосферний процес став причиною рекордної хвилі холоду, що на початку 2018 року практично паралізувала Центральну та Західну Європу.