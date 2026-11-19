Еще до начала декабря некоторые регионы Германии, Швейцарии и Франции накроют сильные снегопады, пишет berliner-zeitung.de.

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Где в Европе следует ожидать снегопадов?

Сильный западный ветер уже несколько дней гонит к Альпам атмосферные фронты – и больше всего от них пострадает западный регион. В швейцарской метеослужбе MeteoNews прогнозируют, что в кантоне Вале уже к субботе может выпасть до метра свежего снега.

Только в среду в Швейцарии на высотах свыше 2000 метров выпадет от 10 до 25 сантиметров снега. А вот в Германии похолодание наступит с небольшой задержкой: в пятницу с северо-запада начнет поступать холодный воздух, и в районе Альп дожди сменятся снегом.

В ночь на субботу следует ожидать заморозков до -4 градусов, а на высотах свыше 1000 метров за двенадцать часов выпадет более 10 сантиметров снега. Впрочем, там, где на дороги выпадет мокрый снег, довольно быстро образуется гололед.

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Между тем во Франции в районе Монблана может выпасть до 150 сантиметров свежего снега, а в высокогорных районах Западных Альп – повсеместно до метра. Усугубляет ситуацию также штормовой западный ветер, наметающий сугробы высотой в несколько метров. Во вторник днем на метеостанции, расположенной на самой высокой вершине Германии, зафиксировали порывы ветра со скоростью 151 километр в час.

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А вот для ледниковых горнолыжных курортов Франции, Италии, Швейцарии и Австрии этот снегопад может создать надежную основу для зимнего сезона. Однако долгосрочные прогнозы охлаждают ожидания относительно снежной зимы – в целом сезон обещают достаточно мягким.

Еще ранее синоптики обращали внимание на то, что полярный вихрь, удерживающий в арктическом регионе холодный воздух, в этом году распался очень рано. В результате этого арктические воздушные массы начнут опускаться на юг, и это грозит очень морозной и сухой погодой не только в Европе, но и в Северной Америке и Северной Азии.

Очень похожий атмосферный процесс стал причиной рекордной волны холода, которая в начале 2018 года практически парализовала Центральную и Западную Европу.