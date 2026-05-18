Не все сміття тепер можна викидати в пакетах: один регіон Польщі вводить сувору заборону
- З липня 2026 року в Лещинському повіті Польщі заборонять утилізацію біовідходів у пакетах, що може призвести до штрафів.
- Нові правила сортування відходів передбачають викидання біосміття безпосередньо у контейнер, а порушення можуть збільшити витрати на утилізацію для житлового кооперативу.
Вже зовсім скоро використання пакетів для сміття може дуже дорого обійтися в одному регіоні Польщі. Там запроваджують досить суворі правила сортування відходів, і штрафи планують чималі.
Вже з липня 2026 року мешканці Лещинського повіту у Польщі зіштовхнуться з дуже серйозними змінами у сортуванні відходів, пише In Poland. Тож мешканців вже зараз закликають не викидати залишки їжі та інше біосміття у поліетиленові пакети.
Як зміняться правила сортування сміття у Польщі?
Гостинська житлова спільнота у Лещинського повіті Польщі вже заохочує місцевих мешканців переходити на нові правила, нехай повноцінно запровадять їх лише через два місяці, у липні. Втім, після цього часу невиконання вимоги щодо біосміття може потягнути за собою досить серйозні фінансові наслідки.
Нові правила запровадила Асоціація муніципалітетів Лещинського – і, згідно з ними, утилізувати біовідходи в пакетах буде заборонено. Ось що до них належить:
- пакування, що має позначку "біорозкладне"
- кавова гуща;
- лушпиння;
- фрукти та овочі;
- рослини.
Усе це сміття потрібно буде викидати у контейнер безпосередньо, без жодного пакета чи додаткового пакування. Місцеві комунальники наголошують, що далеко не всі пакети, що продаються в магазинах, відповідають екологічним вимогам, і чимало з них взагалі не розкладаються під час перероблення відходів.
Як каратимуть за порушення правил сортування сміття?
Якщо відходи викидатимуть не за правилами – тобто у пакеті – це вважатиметься порушеннями правил сортування. На практиці поки що за це не передбачені штрафи, але заплатити доведеться, причому не лише порушнику, але й всьому житловому кооперативу.
Будинку доведеться платити більшу суму за утилізацію відходів, якщо у них знайдуть пластикові пакети. Кооператив попереджає, що такі ситуації трапляються вже, і масштаби проблеми після запровадження нових правил можуть лише зрости.
Які правила сортування сміття вже діють у Польщі?
Наразі Польща активно працює над тим, аби зменшити біорозкладні відходи, що зрештою опиняються на сміттєзвалищах, аби їх було не більше, ніж 35%, пишуть на державному сайті.
Система обов'язкового сортування відходів називається Jednolity System Segregacji Odpadów, і вона працює по всій країні. А баки різного кольору призначені для різного типу сміття.
- Синій контейнер – для паперу.
- Жовтий – для пластику та металу.
- Зелений – для скла.
- Коричневий – для біовідходів.
- Чорний, або ж сірий сміттєвий бак – для змішаних відходів.
До слова, з 2025 року текстиль, тобто увесь старий одяг та тканини, потрібно відносити окремо у спеціальні пункти збору.
Чи є штрафи за порушення правил?
А раніше ми вже писали, що польські контейнери для сміття 2025 року обладнали RFID-мітками, аби відстежувати порушення у сортуванні. І ці порушення справді можуть призвести до штрафу.
Втім, наразі ініціатива працює не в усіх містах країни.