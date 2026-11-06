Почати довелося з прибирання: українка показала стан соціального житла в Німеччині

Українка Дар'я Тетервак переїхала до Німеччини та розповіла, в яке житло її поселили та яку допомогу надали на самому старті. І без кількох сюрпризів не обійшлося.

За словами української біженки, їй у Німеччині виділили соціальне житло, і його вона ділить з подругою. Кімната, в яку обох заселили, зустріла їх брудом, тож новосілля починати довелося з прибирання, розповіла Дар'я у TikTok.

Як виглядає соціальне житло в Німеччині?

Після переїзду до Німеччини українка отримала не тільки дах над головою, але ще й пакет найбільш необхідних на перший час речей, аби облаштуватися на новому місці. Увійшли до нього посуд та продукти: чашки, тарілки й столове приладдя.

Нас поселили у соціальне житло і дали вже ключі. Також дали пакет із їжею на перший час. Там печиво, щось на кшталт мівіни, супчики, макарони. На перший час має вистачити,

– розповіла дівчина.

Допомогли й з меблями для нового житла: дівчині видали матрац та постільну білизну. Окрім того, у кімнаті є дзеркала, стіл, два стільці та велика шафа. Усього вистачає саме на двох мешканців. Кімната розташована в кампусі, що складається з п'яти окремих блоків для біженців.

Українка показала соціальне житло в Німеччині: дивіться відео

Вже наступного дня після заселення дівчина взялася за документи. Адже для життя у країні їй потрібно оформити прописку та відкрити рахунок, на який згодом будуть надходити соціальні виплати.

Яку соціальну допомогу дають українцям у Німеччині?

Орієнтовний розмір базової виплати для однієї людини у Німеччині становить приблизно 550 євро, але також біженці можуть отримувати допомогу з житлом, медичне страхування, допомогу на дітей тощо.

Але нещодавно у системі запровадили суттєві зміни: посилили санкції для працездатних людей, що отримують допомогу. Якщо біженець без поважної причини не подає заявки на вакансії, відмовляється від запропонованої роботи та не бере участі у жодних заходах з працевлаштування, Jobcenter може скоротити соціальні виплати до 30% принаймні на 3 місяці.