Пришлось начать с уборки: украинка показала, в каком состоянии находится социальное жилье в Германии

По словам украинской беженки, ей в Германии выделили социальное жилье, которое она делит с подругой. Комната, в которую их поселили, оказалась в грязи, поэтому новоселье пришлось начинать с уборки, рассказала Дарья в TikTok.

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Как выглядит социальное жилье в Германии?

После переезда в Германию украинка получила не только крышу над головой, но и пакет с самыми необходимыми на первое время вещами, чтобы обустроиться на новом месте. В него вошли посуда и продукты: чашки, тарелки и столовые приборы.

Нас поселили в социальное жилье и уже дали ключи. Также дали пакет с едой на первое время. Там печенье, что-то вроде мивины, супчики, макароны. На первое время должно хватить– рассказала девушка.

Помогли и с мебелью для нового жилья: девушке выдали матрас и постельное белье. Кроме того, в комнате есть зеркала, стол, два стула и большой шкаф. Всего хватает именно на двух жильцов. Комната расположена в кампусе, который состоит из пяти отдельных блоков для беженцев.

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Украинка показала социальное жилье в Германии: смотрите видео

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Уже на следующий день после заселения девушка приступила к оформлению документов. Ведь для жизни в стране ей нужно оформить прописку и открыть счет, на который впоследствии будут поступать социальные выплаты.

Какую социальную помощь оказывают украинцам в Германии?

Ориентировочный размер базовой выплаты для одного человека в Германии составляет примерно 550 евро, но также беженцы могут получать помощь с жильем, медицинское страхование, пособия на детей и т. д.

Однако недавно в системе были введены существенные изменения: ужесточены санкции в отношении трудоспособных людей, получающих помощь. Если беженец без уважительной причины не подает заявки на вакансии, отказывается от предложенной работы и не участвует ни в каких мероприятиях по трудоустройству, Jobcenter может сократить социальные выплаты до 30% как минимум на 3 месяца.