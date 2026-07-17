Понад половина німців підтримує повне закриття кордонів для біженців: в чому причина

Понад дві третини німців вважають, що біженці мають право на захист від переслідувань. Водночас більшість з них підозрюють, що прохачі притулку обирають Німеччину лише задля соціальних благ та економічних можливостей.

Нещодавнє соціологічне дослідження компанії Ipsos та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) показало, що понад половина мешканців Німеччини виступають за повне перекриття кордонів для біженців, пише DW.

Чому німці виступають за закриття кордонів для біженців?

51% німців, тобто більше, ніж половина, виступають за повне закриття кордонів для біженців – і при цьому 62% респондентів вважають, що чимало з людей, що просять про притулок, насправді не потребують його. Натомість біженці нібито шукають економічних можливостей, або ж соціальних благ.

Водночас 69% громадян підтримують право людей шукати захист в іншій країні під час переслідувань чи війни – і цю суперечність директор компанії Ipsos Трінь Ту пояснює тим, що в багатьох країнах люди загалом підтримують захист біженців, а ось до реалізації цього захисту ставляться скептично.

Менш ніж третина німців вважають, що мігранти успішно інтегруються у німецьке суспільство. І при цьому тільки 35% визнають їхній позитивний внесок у суспільство.

В яких країнах біженців підтримують найбільше?

Результати опитування показали, що найбільше підтримують прийом біженців у Швеції та Нідерландах – 78% у кожній країні. На третьому місці опинилася Іспанія, де біженців підтримують 76% місцевих.

Як змінюється підтримка біженців у Німеччині?

Вже зовсім скоро частина біженців з України у Німеччині можуть втратити право на соціальні виплати, адже країна проводить масштабну реформу. Виплату "Бюргергельд" замінюють на базову соціальну допомогу, і умови її отримання досить жорсткі.

Зміни почалися вже 1 липня: відтепер у центрах зайнятості людину передусім намагатимуться влаштувати на роботу, і тільки у випадку, якщо це неможливо, її відправлятимуть на курси перекваліфікації чи її підвищення. А якщо відмовлятися від робіт, що пропонує джобцентр, виплати можуть скоротити, а згодом і взагалі скасувати.