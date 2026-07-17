Недавнее социологическое исследование компании Ipsos и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) показало, что более половины жителей Германии выступают за полное закрытие границ для беженцев, пишет DW.

Почему немцы выступают за закрытие границ для беженцев?

51% немцев, то есть более половины, выступают за полное закрытие границ для беженцев – при этом 62% респондентов считают, что многие из тех, кто просит убежища, на самом деле в нем не нуждаются. Вместо этого беженцы якобы ищут экономические возможности или же социальные блага.

В то же время 69% граждан поддерживают право людей искать защиту в другой стране во время преследований или войны – и это противоречие директор компании Ipsos Трин Ту объясняет тем, что во многих странах люди в целом поддерживают защиту беженцев, а вот к реализации этой защиты относятся скептически.

Менее трети немцев считают, что мигранты успешно интегрируются в немецкое общество. И при этом только 35% признают их положительный вклад в общество.

В каких странах беженцев поддерживают больше всего?

Результаты опроса показали, что больше всего поддерживают прием беженцев в Швеции и Нидерландах – по 78% в каждой стране. На третьем месте оказалась Испания, где беженцев поддерживают 76% местных жителей.

Как меняется поддержка беженцев в Германии?

Уже совсем скоро часть беженцев из Украины в Германии может лишиться права на социальные выплаты, ведь в стране проводится масштабная реформа. Выплату "Бюргергельд" заменяют на базовую социальную помощь, и условия ее получения довольно жесткие.

Изменения начались уже 1 июля: отныне в центрах занятости человека в первую очередь будут пытаться устроить на работу, и только в случае, если это невозможно, его будут направлять на курсы переквалификации или повышения квалификации. А если отказываться от вакансий, предлагаемых центром занятости, выплаты могут сократить, а впоследствии и вовсе отменить.