В Германии уже провели реформу социальной помощи, в рамках которой отменили выплату "Бюргергельд". Ее заменили новой базовой социальной помощью – но правила ее получения теперь другие, сообщают в правительстве Германии.

Как меняется социальная помощь в Германии?

В Германии появилась новая выплата Grundsicherungsgeld, заменившая прежнюю социальную помощь. В ее основе – принцип "требовать и поддерживать". Поэтому те люди, которые действительно нуждаются в помощи, будут получать ее и в дальнейшем – но те, кто способен работать, должны прилагать усилия для того, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.

Первое, чем будут заниматься уже с 1 июля в центрах занятости, – это проверять, можно ли человека немедленно трудоустроить. И только в том случае, если это сделать не удается, будут искать другие варианты: например, курсы повышения квалификации или смену профессии.

Согласно новым законам, люди, способные работать, должны делать это в максимально приемлемом объеме, чтобы не полагаться на государственную поддержку. Полный рабочий день должны отработать одинокие люди, а родители, ухаживающие за детьми, будут привлекаться к интеграционным мероприятиям или трудоустройству уже тогда, когда ребенку исполнится 14 месяцев – хотя раньше можно было не работать до 3 лет.

Что будет, если нарушить правила?

Люди, которые нарушают программу поддержки или отказываются подавать заявки на работу, могут подвергнуться серьезным санкциям: выплаты сократят на 30% на три месяца. Вот какие наказания предусмотрены за пропуск сроков в центре занятости:

первый пропуск – без последствий;

второй пропуск – выплату сокращают на 30% в месяц;

три пропуска подряд – запуск поэтапной процедуры, которая может привести к полной потере выплат, в том числе и на жилье.

Также у людей, получающих социальную помощь, будет значительно меньше возможностей отказываться от предложенной работы – если делать это слишком часто, в выплатах могут лишить.

Кроме того, отменяют и годовой "льготный период" в отношении имущества – вместо этого размер защищенных сбережений будут привязывать к возрасту человека. А вот выплаты на жилье будут ограничивать даже в течение этого периода.