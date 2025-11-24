У Бельгії страйкуватимуть три дні поспіль: тисячі людей вже не вийшли на роботу

У понеділок у Бельгії почався триденний національний страйк – його скликали профспілки на знак протесту проти запланованих скорочень бюджету.

Страйки, що відбуваються у Бельгії, мають пройти у три хвилі – спершу страйк потягів та громадського транспорту, а вже у вівторок до страйку приєднаються кілька державних служб – школи, лікарні та дитячі садки, повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

А ось у середу профспілки закликали до повноцінного загального страйку, що охопить усі категорії.

Що відомо про страйк у Бельгії?

Вже сьогодні, у понеділок, національна бельгійська залізнична компанія SNCB запустить тільки два чи навіть один з трьох запланованих потягів на деяких лініях, а ось залізничні сполучення між Брюсселем та Парижем взагалі скасовані.

У середу не працюватимуть також два великі бельгійські аеропорти – Брюссель – Завентем та Шарлеруа. Попри те, що в понеділок вранці вдалося досягти угоди щодо бюджету на наступний рік, страйки все ще відбудуться.

Завдяки скороченню державних витрат та підвищенню податків на купівлю акцій, авіаквитки та природний газ уряд сподівається зменшити дефіцит державного бюджету на 9,2 мільярда євро до 2029 року, пише The Brussels Times.

Бельгія має один з найбільших боргів у Євросоюзі – поряд з Грецією, Італією та Францією. Тож уряд країни намагається запровадити серйозні заходи жорсткої економії через проведення реформ на ринку праці.

Це звернення до прем’єр-міністра Де Вевера та всього уряду з проханням припинити ліквідацію соціальних програм,

– заявили у пресрелізі профспілок.

Та попередні страйки, що відбулися у жовтні, дали досить неоднозначні результати. Тоді кілька десятків тисяч протестувальників пройшли вулицями Брюсселя з протестом проти "жорсткого" скорочення бюджету.

