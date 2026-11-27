До кінця року залишилося трохи більше ніж місяць – і чимало людей, що живуть у Німеччині, вже починають складати плани на свята. Та не всі знають, коли у країні будуть вихідні.

Ситуація з німецькими святами не зовсім очевидна, адже вони можуть відрізнятися залежно від землі. Наприклад, у Саксонії 18 листопада був офіційним вихідним, а ось у Бранденбурзі люди працювали. І закон не зобов'язує робити день напередодні Різдва вихідним, пише Spilnota.de.

Коли у грудні в Німеччині будуть свята й вихідні?

Найбільше запитань навколо вихідних виникає щодо дат 24 – 26 грудня, часу різдвяних свят. У багатьох німецьких родинах основне святкування відбувається ввечері 24 грудня – саме тоді усі збираються за святковим столом та обмінюються подарунками.

Але з погляду трудового законодавства це звичайний день. Цьогоріч 24 грудня припадає на четвер, і якщо зазвичай цей день для вас є робочим, потрібно додатково уточнити у роботодавця, чи він пропонує вихідний або ж скорочений робочий день.

Тим часом 25 грудня, п'ятниця, є офіційним святом по всій країні та вихідним. 26 грудня – це також офіційне свято, але додатковий вихідний за нього не надають. Втім, цьогоріч Другий день Різдва випадає на суботу.

Але для людей, що працюють за змінним графіком – зокрема у лікарнях, транспорті чи у готелях, – святкові дні можуть залишатися робочими за законними винятками.

Також часто виникають питання щодо того, чи переддень Нового року, 31 грудня, є вихідним. І у Німеччині в цей день, що також припадає на четвер, доведеться працювати. Але в багатьох компаніях діють власні домовленості: іноді роботодавці дозволяють закінчити роботу раніше, дають повний вихідний або ж вимагають оформити тільки половину дня відпустки.

Втім, важливо розуміти, що це не загальнонімецьке правило, і тут усе залежить від трудового договору та внутрішніх правил компанії.

Важливо: зважайте, що 25 та 26 грудня більшість звичайних магазинів та адміністративних установ у Німеччині будуть зачинені, тож покупки на різдвяний стіл краще запланувати заздалегідь, до 24 грудня.