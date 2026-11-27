Ситуация с немецкими праздниками не совсем очевидна, ведь они могут различаться в зависимости от федеральной земли. Например, в Саксонии 18 ноября был официальным выходным, а вот в Бранденбурге люди работали. И закон не обязывает делать день перед Рождеством выходным, пишет Spilnota.de.

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Когда в декабре в Германии будут праздники и выходные?

Больше всего вопросов по поводу выходных возникает в связи с датами 24–26 декабря, когда проходят рождественские праздники. Во многих немецких семьях основное празднование проходит вечером 24 декабря – именно тогда все собираются за праздничным столом и обмениваются подарками.

Но с точки зрения трудового законодательства это обычный рабочий день. В этом году 24 декабря выпадает на четверг, и если обычно этот день для вас является рабочим, нужно дополнительно уточнить у работодателя, предлагает ли он выходной или сокращенный рабочий день.

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Между тем 25 декабря, пятница, является официальным праздником по всей стране и выходным днем. 26 декабря – это также официальный праздник, но дополнительный выходной за него не предусмотрен. Впрочем, в этом году второй день Рождества выпадает на субботу.

Однако для людей, работающих по сменному графику – в частности, в больницах, на транспорте или в отелях – праздничные дни могут оставаться рабочими, в порядке предусмотренных законом исключений.

Также часто возникают вопросы о том, является ли канун Нового года, 31 декабря, выходным. В Германии в этот день, который также приходится на четверг, придется работать. Однако во многих компаниях действуют собственные договоренности: иногда работодатели разрешают закончить работу раньше, предоставляют полный выходной или требуют оформить только половину дня отпуска.

Впрочем, важно понимать, что это не общегерманское правило, и здесь все зависит от трудового договора и внутренних правил компании.

Важно: имейте в виду, что 25 и 26 декабря большинство обычных магазинов и административных учреждений в Германии будут закрыты, поэтому покупки к рождественскому столу лучше запланировать заранее, до 24 декабря.