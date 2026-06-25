"Дивні традиції": українка розповіла, як святкують Івана Купала в Іспанії

Українка Поліна переїхала до Іспанії вже понад два роки тому, але деякі місцеві традиції дивують її й досі. Наприклад, Івана Купала святкують там не зовсім так, як в Україні.

Святкування Івана Купала, або ж свята Сан-Хуан для іспанців – це не просто традиція, але й привід зібратися на пляжі, запалити там купу вогнищ та веселитися. І деякі звичаї українці видалися цікавими, пише mrs.faustova.

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Як святкують Івана Купала в Іспанії?

Іспанці вірять, що через вогонь та воду людина буквально "обнуляється", і після цього заходить у новий етап життя. Тож на свято Сан-Хуан вони палять вогнища прямо на пляжі та сидять там до опівночі – і саме в цей час стрибають у хвилі.

На пляжах вони розпалюють величезні багаття, прямо сотні на узбережжі. Хтось пише бажання на папері і кидає його у вогонь, хтось просто стрибає через вогнище. Опівночі люди заходять у море і стрибають через хвилі сім разів, тримаючись за руки,

– поділилася українка.

В результаті біля берега утворюється величезний ланцюг з людей, що тягнеться на весь пляж.

Українка розповіла про святкування Сан-Хуан в Іспанії: дивіться відео

Українка також розповіла, що всього раз була у Валенсії на цьому святі, і їй там не дуже сподобалося: диму дуже багато, і він в'їдається в одяг та волосся. Навіть після кількох купань запах залишається, а очі печуть.

Втім, іспанцям такі свята дуже подобаються: вони влаштовують вечірки і розважаються.