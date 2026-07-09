Температура лише росте: у Європі зафіксували найспекотніший червень в історії

У 2026 році в червні Європу накрили одразу кілька хвиль спеки, і загалом місяць став рекордно жарким. Середня температура по регіону у червні перевищила показники останніх десятиліть на 3,06 градуса.

Вчені зафіксували, що червнева хвиля спеки підняла температуру на поверхні у всій Європі аж на 3 градуси за Цельсієм. А у глобальному масштабі червень 2026 року виявився на 0,56 градуса теплішим за середній показник за попередні тридцять років, пише The Guardian.

Як змінилася температура у червні в Європі?

З періоду 1991 – 2020 років температура, яку зафіксували попереднього місяця, стала на пів градуса теплішою. Але якщо оцінювати доіндустріальний рівень, що в середньому Європа потеплішала на 1,39 градуса – і це робить червень 2026 року другим найтеплішим за усю історію спостережень.

Океани планети стали найтеплішими за увесь час.

У сукупності ці рекорди свідчать про те, що кліматична система продовжує накопичувати тепло. Наслідком цього є дедалі інтенсивніші хвилі спеки, стабільно теплий океан та зростаючі ризики для людей, екосистем та інфраструктури,

– поділилася кліматологиня з Copernicus Саманта Берджес.

За останні шість тижнів Західна Європа вже зіштовхується з третьою хвилею спеки. А посуха ще й сприяє тому, що невеликі лісові пожежі переростають у серйозні та неконтрольовані. І чергова хвиля спеки чітко ілюструє проблему з посиленням екстремальних температур.

Лише за останні дні великі пожежі спустошили значні території на півдні Європи. Згідно з даними, опублікованими у вівторок, нещодавні пожежі знищили на 56% більше території, ніж зазвичай.

А у Франції площа, охоплена вогнем, у чотири рази перевищує середній показник для цієї пори року: там згоріло 35 400 гектарів. В Іспанії згоріло 55 128 гектарів лісу, а це перевищує норму вдвічі.