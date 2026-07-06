Вже тисячам людей довелося евакуюватися з власних домівок через масштабні лісові пожежі. Спека призвела до того, що вони вирують по всій Південній Європі. А ось туристам радять дуже уважно стежити за рекомендаціями місцевої влади, пише The Independent.

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Що відомо про лісові пожежі на півдні Європи?

Вже сотні пожежників довелося направити на боротьбу з лісовими пожежами в Іспанії, Португалії та Греції. І вогонь вирує зовсім неподалік від дуже популярного серед туристів міста Салоніки: там мешканців кількох районів закликали залишатися вдома та закривати вікна.

Все через те, що лісова пожежа охопила також і завод з переробки відходів, і тепер токсичний дим від нього стоїть над містом. Ще одна серйозна пожежа спалахнула на захід від Афін. А пожежна служба країни заявляє, що більшість пожеж виникають через недбалість.

Тим часом у центральній Португалії масштабна пожежа спалахнула ще в четвер, і для її гасіння довелося долучити навіть допомогу пожежників з сусідніх Іспанії та Італії.

В Іспанії горять ліси у північно-східному регіоні Жирона. А влада Канарських островів вже попереджає туристів та місцевих про те, що до архіпелагу наближається нова хвиля спеки. На особливо популярних Тенерифе та Гран-Канарії оголосили про підвищений ризик небезпеки та пожежну тривогу.

Де ще буде дуже спекотно?

Вже на цих вихідних Францію також накрила чергова хвиля спеки – майже одразу ж після першої у червні. Цього разу очікується, що в деяких регіонах температура перетне позначку у 40 градусів за Цельсієм.

Та сильні вітри й сухе повітря також означають, що ризик пожеж дуже високий.