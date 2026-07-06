Через неймовірно довгі черги на проходження прикордонного контролю, що тепер включає сканування відбитків пальців, паспорта та фотографування обличчя, чимало туристів просто не встигають потрапити на свої літаки, пише BBC. А літакам доводиться вилітати напівпорожніми.

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Чому в аеропортах так багато затримок та черг?

Найжорсткіше проти запровадження EES виступає популярний в Європі лоукостер Ryanair. Там закликають відкласти повноцінний запуск до кінця літа, коли пасажиропотік буде вже не таким активним.

Пасажирів і родини не можна перетворювати на піддослідних кроликів для недоробленої системи паспортного контролю, яка загрожує довгими чергами, зірваними рейсами і зайвим стресом цього літа,

– заявив операційний директор Ryanair Ніл Макмахон.

Основні проблеми зосереджені в 7 популярних європейських аеропортах: Тенерифе-Південний, Пальма, Аліканте, Малага, Мілан-Бергамо, Краків та Париж-Бове.

В об'єднанні аеропортів ACI Europe повідомили, що у пікові години очікування в чергах може сягати п'яти годин. Мало хто з туристів прибуває до аеропорту аж так заздалегідь, тож це призводить до того, що літаки вилітають напівпорожніми, а пасажири запізнюються на рейси.

В Берліні іноземцям доводиться чекати на контролі до двох годин, і керівниця аеропорту Алетта фон Массенбах вже назвала ситуацію "нестерпною" для літа. Проблема, за її словами, полягає ще й в тому, що кожна країна Європи користується власною "підсистемою" – і вони погано узгоджені між собою.

Також гостра ситуація і в британському аеропорту Дувр – там прикордонний контроль проводить французька сторона. В аеропорту встановили зону обробки даних з 84 кіосками – ось тільки вони не працюють. За технічну частину відповідають французькі органи влади, що не запустили систему вчасно.

І такі черги вже коштують туристам чималих грошей – через затримку на кордоні одній британській родині вже довелося доплатити близько £250 за нові квитки на літак, адже свій рейс вони пропустили.

Як реагує Єврокомісія на скарги з аеропортів?

Спершу у Єврокомісії заявляли, що система працює справно, а великі затримки спричинені недостатньою кількістю інфраструктури та непідготовленістю аеропортів. Втім, в Європейській комісії все ж визнають проблему, на яку скаржаться вже не тільки європейські, але й американські оператори – там обіцяють додаткову підтримку країнам.

В середу у Брюсселі вже відбулася нарада високого рівня щодо ситуації з системою контролю, і вже наступного тижня Єврокомісія зустрінеться з представниками авіагалузі.