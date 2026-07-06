Из-за невероятно длинных очередей на прохождении пограничного контроля, который теперь включает сканирование отпечатков пальцев, паспортов и фотографирование лица, многие туристы просто не успевают сесть на свои самолеты, пишет BBC. А самолетам приходится вылетать полупустыми.

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Почему в аэропортах так много задержек и очередей?

Наиболее резко против внедрения EES выступает популярный в Европе лоукостер Ryanair. Там призывают отложить полноценный запуск до конца лета, когда пассажиропоток будет уже не таким активным.

Пассажиров и их семьи нельзя превращать в подопытных кроликов для недоработанной системы паспортного контроля, которая грозит длинными очередями, сорванными рейсами и лишним стрессом этим летом,

– заявил операционный директор Ryanair Нил Макмахон.

Основные проблемы сосредоточены в семи популярных европейских аэропортах: Тенерифе-Южный, Пальма, Аликанте, Малага, Милан-Бергамо, Краков и Париж-Бове.

В ассоциации аэропортов ACI Europe сообщили, что в часы пик время ожидания в очередях может достигать пяти часов. Мало кто из туристов приезжает в аэропорт настолько заранее, поэтому это приводит к тому, что самолеты вылетают полупустыми, а пассажиры опаздывают на рейсы.

В Берлине иностранцам приходится ждать на контроле до двух часов, и руководительница аэропорта Алетта фон Массенбах уже назвала ситуацию "невыносимой" для лета. Проблема, по ее словам, заключается еще и в том, что каждая страна Европы использует собственную "подсистему" – и они плохо согласованы между собой.

Также сложная ситуация и в британском аэропорту Дувра – там пограничный контроль осуществляет французская сторона. В аэропорту оборудовали зону обработки данных с 84 киосками – вот только они не работают. За техническую часть отвечают французские власти, которые не запустили систему вовремя.

И такие очереди уже обходятся туристам в немалые деньги – из-за задержки на границе одной британской семье уже пришлось доплатить около £250 за новые билеты на самолет, ведь свой рейс они пропустили.

Как Еврокомиссия реагирует на жалобы из аэропортов?

Сначала в Еврокомиссии заявляли, что система работает исправно, а большие задержки вызваны недостаточным количеством инфраструктуры и неподготовленностью аэропортов. Впрочем, в Европейской комиссии все же признают проблему, на которую жалуются уже не только европейские, но и американские операторы – там обещают дополнительную поддержку странам.

В среду в Брюсселе уже состоялось совещание высокого уровня по ситуации с системой контроля, и уже на следующей неделе Еврокомиссия встретится с представителями авиационной отрасли.