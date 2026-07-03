Круиз "Афины – Венеция" стартует из Греции 5 июля и, согласно плану, должен был зайти в турецкий портовый город Кушадасы всего через два дня после отправления, а уже после этого направиться в Стамбул. Однако власти страны запретили это из-за присутствия на борту туристов из ЛГБТК+-сообщества, пишет CNN.

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Почему Турция запретила лайнеру швартоваться в порту?

Местные власти Турции заявили об отмене мероприятия, ведь на судне, где будут отдыхать более 1000 туристов из США, находились группы путешественников из ЛГБТК+-сообщества – и там заявили, что они "известны своим поведением, несовместимым с устройством нашего общества и нашими моральными ценностями".

Из-за этого круизному лайнеру пришлось изменить маршрут – он остановится в египетском Каире и на греческом Крите вместо Турции.

Честно говоря, это довольно поразительно. Я имею в виду, что причина этого заключается в том, что это гей-группа. Меня очень беспокоит, когда страна решает, каких туристов ей разрешено впускать, а каких – нет,

– заявил Рич Кэмпбелл, организатор круиза.

Также он добавил, что это первый случай за 36 лет, когда компании открыто заявили, что лайнер не может пришвартоваться в каком-то месте из-за идентичности туристов.

Но действия турецких властей зашли еще дальше: во время отдыха в Стамбуле туристы с лайнера должны были посетить один бар в городе. После поступления информации о вечеринке в заведении городская полиция провела рейд.

Партия справедливости и развития президента Турции Эрдогана на протяжении последнего десятилетия проводит все более жесткую политику в отношении ЛГБТК+-сообщества. Прайды в Стамбуле запретили проводить еще в 2015 году, сославшись на проблемы с общественной безопасностью.