Администрация популярного отеля на Тенерифе столкнулась с тем, что мест с шезлонгами на территории оказалось недостаточно для всех желающих – и из-за этого там ввели своего рода "полицию шезлонгов", пишет Express. Видео с этой необычной системой очень быстро стало популярным в соцсетях.

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Как на Тенерифе отели контролируют шезлонги?

Кадры, которые очень быстро стали вирусными в социальных сетях, сняла туристка из Великобритании Хоуп Дэвис, когда отдыхала в отеле курортного города Плайя-де-лас-Америкас на юге острова. Желающие занять лучшие шезлонги начинали собираться у входа в зону бассейна уже в 7:30 утра – несмотря на то, что открывали ее только в 8:00.

На видео видно, как у входа стоят десятки людей в очереди, а охранник следит за тем, чтобы никто не прошел внутрь раньше установленного времени и не оставлял полотенце на шезлонге, "бронируя" его таким образом.

А вот только что шлагбаум открыли в 8:00 утра, около 40 туристов одновременно бросились к шезлонгам, чтобы занять самые выгодные места у бассейна.

Борьба за шезлонги на Тенерифе: смотрите видео

Но в комментариях многие высказались против такой политики.

Представьте, что так продолжается две недели. Это настоящее испытание. Я никогда не понимал людей, которые соглашаются на такой отдых,

– написал один из комментаторов.

Тем временем на Майорке мужчина следил за тем, кто именно оставлял полотенца, чтобы забронировать себе самое выгодное место у бассейна, и тогда подсыпал на них порошок, вызывающий зуд.

Впоследствии он рассказал журналистам, что его раздражало то, что шезлонги на отдыхе приходилось активно искать. Многим людям приходилось вставать в 6:00 только для того, чтобы получить шанс на приличное место.