Адміністрація популярного готелю на Тенерифе зіштовхнулася з тим, що місць з лежаками на території виявилося недостатньо для усіх охочих – і через це там запровадили таку собі "поліцію лежаків", пише Express. Відео з цією незвичною системою дуже швидко стало популярним у соцмережах.

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Як на Тенерифе готелі контролюють шезлонги?

Кадри, що дуже швидко стали вірусними в соціальних мережах, зняла туриста з Британії Гоуп Девіс, коли відпочивала в готелі курортного міста Плайя-де-лас-Америкас на півдні острова. Охочі зайняти найкращі лежаки починали збиратися біля входу до зони басейну вже о 7:30 ранку – попри те, що відкривали її тільки о 8:00.

На відео видно, як біля входу чергують десятки людей – натомість охоронець стежить, аби ніхто не пройшов всередину раніше за встановлений час, і не залишав рушник на лежаку, "бронюючи" його таким чином.

А ось щойно бар'єр відкрили о 8:00 ранку, приблизно 40 туристів водночас кинулися до лежаків, аби зайняти найбільш вигідні місця біля басейну.

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Та в коментарях чимало людей висловилися проти такої політики.

Уявіть, що так триває два тижні. Це справжнє випробування. Я ніколи не розумів людей, які погоджуються на такий відпочинок,

– написав один з коментаторів.

Тим часом на Майорці чоловік стежив за тим, хто саме залишав рушники, аби забронювати собі найбільш вигідне місце біля басейну, і тоді підсипав на них порошок, що викликав свербіж.

Згодом він розповів журналістам, що його дратувало те, що шезлонги на відпочинку доводилося активно шукати. Багатьом людям доводилося підійматися о 6:00 лише для того, аби отримати шанс на пристойне місце.