У Дубаї вже є план побудови нового міжнародного аеропорту "Аль-Мактум". Він буде розташований на південному заході від міста та замінить Міжнародний аеропорт Дубая вже протягом найближчого десятиліття, пише Express.

Цікаво В цій країні в аеропорту доведеться чекати найдовше: влітку рейси там постійно затримуються

Що відомо про новий аеропорт у Дубаї?

Очікується, що новий аеропорт "Аль-Мактум" стане найбільш завантаженим аеропортом у світі, а його площа складатиме 70 квадратних кілометрів. На території розмістять п'ять паралельних посадкових смуг та 400 виходів до літаків, а найбільш сучасні технології дозволять обслуговувати аж до 260 мільйонів пасажирів на рік.

Для порівняння, торік найбільш завантажений аеропорт світу, що також розташований у Дубаї, обслужив 86,9 мільйона туристів.

Наразі завершення першого етапу проєкту планується на найближчі десять років. Початкова пропускна здатність становитиме 150 мільйонів пасажирів на рік.

Чим особливий новий аеропорт?

Амбітний проєкт аеропорту в Дубаї включає не тільки неймовірну пропускну спроможність. Там зовсім не буде черг, адже багаж можна буде залишити ще до того, як пасажири дістануться терміналу. А це означатиме, що не потрібно буде повторно проходити процедури безпеки та митного контролю.

Ще одна новинка аеропорту – це інтегрована підземна автоматизована система переміщення людей. Через те що аеропорт планується величезним, добиратися пішки з одного його кутка до іншого може бути довго, та багатоколійний потяг з 14 станціями для перевезення пасажирів має усунути цю проблему.

Отримати сумки назад після польоту також можна буде швидше: нова система може обробляти десятки тисяч валіз менш ніж за годину. Оброблятимуть багаж в аеропорту не люди, а роботи зі штучним інтелектом – і завдяки цьому валізи можна буде забрати за лічені хвилини після виходу з літака.