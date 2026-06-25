Новий аналіз від AirAdvisor показує, що є одна країна, де відпочивальникам влітку найчастіше доводиться зіштовхуватися із тривалими затримками рейсів – тобто на годину чи й більше, пише Express. І цією країною є популярна серед українців Греція.

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Де літаки затримуються найбільше?

Згідно з даними за попередній, 2025 рік, найгіршим аеропортом за кількістю затримок в Європі став італійський Мілан-Бергамо, але ось за сукупністю аеропортів найгірша ситуація зовсім не в Італії, а в Греції. Там одразу сім популярних курортів, зокрема й Корфу, Родос та Кефалонія, потрапили до першої двадцятки антирейтингу.

Частково такі великі затримки можна пояснити шаленою популярністю Греції влітку – і невеликі регіональні аеропорти просто не можуть впоратися із величезними потоками туристів. Часто працівникам доводиться працювати на межі можливостей. Ось тільки розширювати аеропорти не планують, адже в решту року в цьому немає потреби.

Також експерти зауважили, що коли в аеропорту починають накопичуватися затримки, може виникнути "ефект доміно", що призводить до перенесення рейсів протягом всього дня – а це тільки збільшує черги та кількість затриманих літаків.

Ось які аеропорти потрапили в антирейтинг 2025 року:

Мілан-Бергамо в Італії – майже 12% рейсів затрималися;

Ніцца у Франції;

Кефалонія в Греції;

Піза в Італії;

Корфу у Греції;

Пальма-де-Майорка, Іспанія;

Реус в Іспанії;

Понта-Делгада, Португалія;

Ольбія, Сардинія;

Задар, Хорватія;

Закінтос, Греція;

Закінтос, Греція; Неаполь, Італія;

Ханья, Греція;

Пафос, Кіпр;

Родос, Греція;

Ібіца, Іспанія;

Аліканте, Іспанія;

Міконос, Греція;

Порту, Португалія.

Пасажирам же важливо пам'ятати, що якщо рейс затримується більше, ніж на 3 години, або ж його скасовують – можна вимагати компенсацію. Її загальна сума залежатиме від тривалості затримки та дальності перельоту.