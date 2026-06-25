Новый анализ от AirAdvisor показывает, что есть одна страна, где отдыхающим летом чаще всего приходится сталкиваться с длительными задержками рейсов — то есть на час или даже больше, пишет Express. И этой страной является популярная среди украинцев Греция.
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Где самолеты задерживаются чаще всего?
Согласно данным за предыдущий, 2025 год, худшим аэропортом по количеству задержек в Европе стал итальянский Милан-Бергамо, но вот по совокупности аэропортов худшая ситуация вовсе не в Италии, а в Греции. Там сразу семь популярных курортов, в том числе Корфу, Родос и Кефалония, попали в первую двадцатку антирейтинга.
Отчасти такие большие задержки можно объяснить безумной популярностью Греции летом — и небольшие региональные аэропорты просто не могут справиться с огромными потоками туристов. Часто сотрудникам приходится работать на пределе возможностей. Вот только расширять аэропорты не планируют, ведь в остальное время года в этом нет необходимости.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также эксперты отметили, что когда в аэропорту начинают накапливаться задержки, может возникнуть "эффект домино", приводящий к переносу рейсов в течение всего дня — а это только увеличивает очереди и количество задержанных самолетов.
Вот какие аэропорты попали в антирейтинг 2025 года:
- Милан-Бергамо в Италии — почти 12 % рейсов задержались;
- Ницца во Франции;
- Кефалония в Греции;
- Пиза в Италии;
- Корфу в Греции;
- Пальма-де-Майорка, Испания;
- Реус в Испании;
- Понта-Делгада, Португалия;
- Ольвия, Сардиния;
- Задар, Хорватия;
Закинтос, Греция;
- Неаполь, Италия;
- Ханья, Греция;
- Пафос, Кипр;
- Родос, Греция;
- Ибица, Испания;
- Аликанте, Испания;
- Миконос, Греция;
- Порту, Португалия.
Пассажирам же важно помнить, что если рейс задерживается более чем на 3 часа или же его отменяют, можно требовать компенсацию. Её общая сумма будет зависеть от продолжительности задержки и дальности перелёта.