Перша країна ЄС закрила двері для українських чоловіків: кому саме не даватимуть захист

У Данії заявили, що вже не надаватимуть тимчасовий захист для чоловіків призовного віку з України. Це перша країна Європи, що ухвалила подібне рішення.

Чоловіки віком від 23 до 60 років більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист у Данії, пише Kyiv Independent. Уряд країни заявив, що це не дасть можливість українським чоловікам ухилятися від призову на військову службу.

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Чому в Данії не даватимуть захист українським чоловікам?

В Данії наразі перебувають вже 47 600 українців, і їх зміни у законах не стосуватимуться. Натомість усі майбутні прохачі притулку можуть отримати відмову.

Данія твердо стоїть на боці України в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до українського спеціального закону, адже не передбачалося, що наші правила легалізації будуть використані для ухилення від мобілізації,

– повідомив міністр імміграції Данії Мортен Бедсков.

Нове правило не стосуватиметься й чоловіків 23 – 60 років, що офіційно звільнені від військової служби.

Данія ухвалила рішення змінити правила тимчасового захисту після обговорень на рівні ЄС. В Євросоюзі також схиляються до того, що продовження тимчасового захисту ще на рік, до 2028 року, має супроводжуватися впровадженням деяких обмежень – зокрема й щодо чоловіків призовного віку.

Як на рішення реагують в ЄС?

Рішення данського уряду вже викликало критику комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті. Він заявив, що зміни законів є прикладом "ширшої тенденції" до обеження захисту мільйонів українців, що зараз опинилися у Європі.

Загальні винятки можуть призвести до порушення прав людини, а "питання, пов’язані з призовом, включаючи відмову від військової служби з міркувань переконань, можуть породжувати законні вимоги щодо захисту".

Інші країни ЄС наразі не можуть заборонити чоловікам з України отримувати тимчасовий захист – адже правила прийому біженців стандартні для всього блоку, і країни не можуть змінювати їх самостійно. Втім, Данія ще 1992 року відмовилася підписувати стандартну Маастрихтську угоду про приєднання до ЄС, і через це приєдналася до блоку на особливих умовах.