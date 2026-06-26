Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не смогут претендовать на временную защиту в Дании, пишет Kyiv Independent. Правительство страны заявило, что это не позволит украинским мужчинам уклоняться от призыва на военную службу.

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Почему в Дании не будут предоставлять защиту украинским мужчинам?

В Дании сейчас находятся уже 47 600 украинцев, и изменения в законах их не коснутся. Зато все будущие просители убежища могут получить отказ.

Дания твердо стоит на стороне Украины в её борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, ведь не предполагалось, что наши правила легализации будут использованы для уклонения от мобилизации,

– сообщил министр по делам иммиграции Дании Мортен Бедсков.

Новое правило также не коснется мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, официально освобожденных от военной службы.

Дания приняла решение изменить правила временной защиты после обсуждений на уровне ЕС. В Евросоюзе также склоняются к тому, что продление временной защиты ещё на год, до 2028 года, должно сопровождаться введением некоторых ограничений — в частности, в отношении мужчин призывного возраста.

Как на это решение реагируют в ЕС?

Решение датского правительства уже вызвало критику со стороны комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти. Он заявил, что изменения в законах являются примером "более широкой тенденции" к ограничению защиты миллионов украинцев, которые сейчас оказались в Европе.

Общие исключения могут привести к нарушению прав человека, а "вопросы, связанные с призывом, включая отказ от военной службы по соображениям убеждений, могут порождать законные требования о защите".

Другие страны ЕС пока не могут запретить мужчинам из Украины получать временную защиту — ведь правила приема беженцев являются стандартными для всего блока, и страны не могут изменять их самостоятельно. Впрочем, Дания еще в 1992 году отказалась подписать стандартное Маастрихтское соглашение о присоединении к ЕС и из-за этого присоединилась к блоку на особых условиях.