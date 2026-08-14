Деяких українських чоловіків можуть депортувати з Німеччини: кого саме

Німеччина, як і багато інших країн Європи, вже припинила надавати тимчасовий захист чоловікам віком від 23 до 60 років.

Українським чоловікам призовного віку, що прибули до країни після 31 липня та не мають документів про виконання військового обов'язку, або ж звільнення від нього, притулок надавати в Німеччині не будуть. Про це пише DW з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Німеччини.

Чому українським чоловікам в Німеччині більше не даватимуть захист?

Захист не надають від 31 липня 2026 року – і саме цю дату пояснюють тим, що цього дня чинності набрав пункт рішення Ради ЄС. Відповідно до нього директиву про тимчасовий захист для українців продовжили до 2028 року, проте з умовами: захист не надаватимуть чоловікам, що не виконали військовий обов'язок в Україні.

Але нові умови не торкнуться українців, що прибули до Німеччини раніше та вже тоді отримали захист за 24-м параграфом міграційного закону. Для них автоматично тимчасовий захист продовжується до 2028 року.

Чи можуть депортувати українців?

У МВС Німеччини роз'яснили, що буде з українцями, яким відмовлять у наданні тимчасового захисту. Передусім, чоловіки все ще мають право подати індивідуальне прохання про притулок до Федеральної служби з питань міграції та біженців, тобто BAMF.

Втім, у відомстві також зауважили, що саме лише небажання служити в армії не є підставою для надання політичного притулку. А ось громадяни України, що не перебувають у Німеччині легально та не мають захисту чи інших підстав для проживання, можуть бути депортовані на загальних підставах.

До слова, Чехія також вже не надає тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку. Країна однією з перших виступала за посилення умов надання захисту.