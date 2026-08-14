Украинским мужчинам призывного возраста, прибывшим в страну после 31 июля и не имеющим документов об исполнении воинской обязанности или об освобождении от нее, в Германии не будут предоставлять убежище. Об этом сообщает DW со ссылкой на слова министра внутренних дел Германии.

Почему украинским мужчинам в Германии больше не будут предоставлять защиту?

Защита не предоставляется с 31 июля 2026 года – и именно эту дату объясняют тем, что в этот день вступил в силу пункт решения Рады ЕС. Согласно ему, директива о временной защите для украинцев продлена до 2028 года, однако с оговорками: защита не будет предоставляться мужчинам, не выполнившим военную обязанность в Украине.

Но новые условия не коснутся украинцев, прибывших в Германию ранее и уже тогда получивших защиту в соответствии с 24-м параграфом миграционного закона. Для них временная защита автоматически продлевается до 2028 года.

Могут ли депортировать украинцев?

В МВД Германии разъяснили, что будет с украинцами, которым откажут в предоставлении временной защиты. Прежде всего, мужчины по-прежнему имеют право подать индивидуальное ходатайство о предоставлении убежища в Федеральную службу по вопросам миграции и беженцев, то есть BAMF.

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Впрочем, в ведомстве также отметили, что одно лишь нежелание служить в армии не является основанием для предоставления политического убежища. А вот граждане Украины, которые находятся в Германии нелегально и не имеют статуса защиты или других оснований для проживания, могут быть депортированы на общих основаниях.

К слову, Чехия также уже не предоставляет временную защиту украинским мужчинам призывного возраста. Страна одной из первых выступала за ужесточение условий предоставления защиты.