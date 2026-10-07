Угорщина попередила ЄС, що й далі даватиме захист усім військовозобов'язаним з України

Угорщина повідомила Європейську Комісію про те, що вона не планує виконувати директиву ЄС щодо тимчасового захисту для українців. Зокрема мовиться про частину, що забороняє надавати захист людям, які не виконали свій військовий обов'язок перед Україною.

Про таке рішення Угорщини повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає "Європейська правда".

Чому Угорщина ігноруватиме директиву ЄС?

В Угорщині заявили, що скористаються своїм правом неповного застосування директиви ЄС щодо тимчасового захисту. Там планують і надалі надавати притулок тим людям, що втікають від військової служби в Україні.

Держави-члени мають можливість застосовувати певний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення Ради ЄС та директиви про тимчасовий захист. Це передбачено статтею 7 директиви про тимчасовий захист, і Угорщина поінформувала нас у цьому зв’язку, що вона користується цією можливістю,

– заявив Ламмерт.

Він також нагадав, що у Раді ЄС вирішили, що держави-члени в принципі не повинні надавати захист людям, що прибули нещодавно та яким українська влада не давала дозволу залишати країну через військові обов'язки.

Держави-члени мають певну свободу розсуду при імплементації цього, і саме на цьому етапі ми зараз перебуваємо,

– додав речник Єврокомісії.

Раніше про намір діяти інакше за інші країни ЄС та надалі надавати захист українським чоловікам, що не виконали свій військовий обов'язок, заявляв і прем'єр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, насамперед Угорщина надаватиме захист "нашим співвітчизникам на Закарпатті", пише "Радіо Свобода".

Також Мадяр повідомив, що висловив незгоду з новими правилами та ще 2 вересня обговорював це питання з президентом Європейської ради Антоніу Коштою під час його візиту до Будапешта.